Прокуратура взяла на контроль поломку катера, из-за которой страдают пермяки

24 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Из-за сломанного катера люди вынуждены добираться до ближайшей больницы по льду Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Пермская транспортная прокуратура организовала проверку из-за сломанного катера на воздушной подушке. Жители Осинского округа Пермского края жаловались, что не могут добраться до больницы. Поводом для вмешательства послужила публикация URA.RU, пояснили в ведомстве. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация <…>. По данному факту проводятся надзорные мероприятия», — указано в telegram-канале транспортной прокуратуры. В СУ СКР по региону организовали свою проверку. По данным силовиков, в округе катер является единственным доступным транспортным средством, благодаря которому жители девяти деревень могут безопасно преодолеть путь до ближайшей больницы через Каму. За ситуацией лично следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку из-за сломанного катера на воздушной подушке. Жители Осинского округа Пермского края жаловались, что не могут добраться до больницы. Поводом для вмешательства послужила публикация URA.RU, пояснили в ведомстве. «В ходе мониторинга СМИ выявлена публикация <…>. По данному факту проводятся надзорные мероприятия», — указано в telegram-канале транспортной прокуратуры. В СУ СКР по региону организовали свою проверку. По данным силовиков, в округе катер является единственным доступным транспортным средством, благодаря которому жители девяти деревень могут безопасно преодолеть путь до ближайшей больницы через Каму. За ситуацией лично следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.