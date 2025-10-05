Минимум 22 человека погибли в Непале в результате схода оползней и наводнений

В результате схода оползней и наводнений в Непале погибло не менее 22 человек. Об этом сообщили в иностранных СМИ.
«Восемнадцать человек погибли в результате схода оползней в округе Илам на восточной границе с Индией», — заявил представитель полиции Бинод Гимир. Его слова приводит Reuters. Также указано, что также три человека погибли на юге Непала в резульатте ударов молний, а один погиб в результате наводнений.
Помимо этого, сообщается об одиннадцати людях, пропавших без вести в результате наводнений. Продолжаются спасательные работы. По информации властей, несколько автомагистралей также оказались заблокированы оползнями или смыты наводнениями.
