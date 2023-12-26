Экс-главбух пермской компании оплатила свои долги чужими миллионами

27 декабря 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

Женщину обвиняют в мошенничестве на 5,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми вновь перед судом предстала бывший главный бухгалтер ООО «Аргус-2000» Лариса Федяева, которая под видом зарплат фиктивным сотрудникам погасила собственные долги на 1,5 млн рублей. По версии следствия, речь идет о мошенничестве на 5,6 млн рублей, пишет РБК. «В Перми начат новый судебный процесс по уголовному делу Ларисы Федяевой. Она признала вину, что под видом перечисления выплат фиктивным работникам погасила собственные долги на 1,5 млн руб. Остальные денежные средства, по ее словам, были обналичены и внесены в кассу компании», — указано в telegram-канале издания. Летом по этому же делу Федяеву приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Потерпевшие требовали реального лишения свободы. Апелляция отменила приговор 14 сентября. Уголовное дело было передано в прокуратуру. По данным РБК, сейчас стороны подписали мировое соглашение. Федяевой осталось выплатить 800 тысяч рублей. В данный момент подсудимая работает менеджером по развитию в Пермском реабилитационном центре.

В Перми вновь перед судом предстала бывший главный бухгалтер ООО «Аргус-2000» Лариса Федяева, которая под видом зарплат фиктивным сотрудникам погасила собственные долги на 1,5 млн рублей. По версии следствия, речь идет о мошенничестве на 5,6 млн рублей, пишет РБК. «В Перми начат новый судебный процесс по уголовному делу Ларисы Федяевой. Она признала вину, что под видом перечисления выплат фиктивным работникам погасила собственные долги на 1,5 млн руб. Остальные денежные средства, по ее словам, были обналичены и внесены в кассу компании», — указано в telegram-канале издания. Летом по этому же делу Федяеву приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Потерпевшие требовали реального лишения свободы. Апелляция отменила приговор 14 сентября. Уголовное дело было передано в прокуратуру. По данным РБК, сейчас стороны подписали мировое соглашение. Федяевой осталось выплатить 800 тысяч рублей. В данный момент подсудимая работает менеджером по развитию в Пермском реабилитационном центре.