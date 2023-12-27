Оба водителя получили серьезные травмы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 28 декабря спасатели извлекли из кабины водителя, которого зажало после лобового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Сегодня в 5 часу утра, на 1621 километре федеральной трассы М-5, в нескольких километрах от Усть-Катава, произошло лобовое столкновение Соболя и небольшого китайского грузовика. Водителя Соболя, следовавшего из Нижнего Новгорода, до кареты СМП доставили без промедления. А вот второму пострадавшему помощь оказывали сотрудники всех экстренных служб, так как он оказался заблокирован внутри кабины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, оба водителя получили серьезные травмы. Врачи скорой медпомощи помогли раненому справиться с болевым шоком прямо в искореженной кабине, а затем сотрудники пожарной охраны со спасателями Усть-Катавского отряда областной ПСС деблокировали мужчину.

«При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента была отжата дверь, стойка, торпеда грузовика, из-под которой деблокированы обе ноги водителя. На спинальном щите он был эвакуирован с места ДТП к карете скорой медицинской помощи и госпитализирован в ближайшую больницу», — утчонили в пресс-сдужбе ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования. Ранее URA.RU сообщали, что на участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе из-за снегопада в ночь на 26 декабря занесло автомобиль. В результате заноса его выбросило на встречку, где он врезался в фуру. Водитель и пассажир скончались.

Пресс-служба ПСС Челябинской области

Пресс-служба ПСС Челябинской области

Пресс-служба ПСС Челябинской области