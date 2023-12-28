Челябинский губернатор открыл новый пожарный пост в Чурилово

28 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер сказал, что развитие матчасти пожарно-спасательной службы в регионе продолжится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер 28 декабря открыл новый пожарный пост в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Поздравляю всех с Днем спасателей. Традиционно к этому дню мы открываем новые пожарные части, пожарные депо. Этот год не исключение. Я очень рад, что сегодня здесь, в Чурилово, достаточно крупном микрорайоне Челябинска, мы открываем пост федеральной противопожарной службы. Объект крайне важный», — подчеркнул Текслер. За последние годы были построены и введены в эксплуатацию новые пожарные депо в поселке Западном Сосновского района и Железнодорожном районе Златоуста, в Карабаше. Практически завершено строительство депо в Коркино. В следующем году запланировано строительство депо в Кусе. Построены пожарные части на территории Аргаяшского, Верхнеуральского, Карталинского и Кизильского районов. Также закупаются новые машины и другое оборудование. Более половины всех пожарных машин в стране (на базе автомобилей «Урал» и «КамАЗ»), а также порядка 70% насосов и гидрантов производятся в Челябинской области. Таким образом, приобретая это оборудование, область поддерживает местных производителей. Текслер вручил начальнику Главного управления МЧС России по региону Юрию Буренко паспорт на здание и сертификаты на шесть пожарных автоцистерн на шасси автомобиля «Урал». В рамках торжественного открытия Текслер и Буренко вручили отличившимся спасателям государственные награды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Алексей Текслер 28 декабря открыл новый пожарный пост в микрорайоне Чурилово в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Поздравляю всех с Днем спасателей. Традиционно к этому дню мы открываем новые пожарные части, пожарные депо. Этот год не исключение. Я очень рад, что сегодня здесь, в Чурилово, достаточно крупном микрорайоне Челябинска, мы открываем пост федеральной противопожарной службы. Объект крайне важный», — подчеркнул Текслер. За последние годы были построены и введены в эксплуатацию новые пожарные депо в поселке Западном Сосновского района и Железнодорожном районе Златоуста, в Карабаше. Практически завершено строительство депо в Коркино. В следующем году запланировано строительство депо в Кусе. Построены пожарные части на территории Аргаяшского, Верхнеуральского, Карталинского и Кизильского районов. Также закупаются новые машины и другое оборудование. Более половины всех пожарных машин в стране (на базе автомобилей «Урал» и «КамАЗ»), а также порядка 70% насосов и гидрантов производятся в Челябинской области. Таким образом, приобретая это оборудование, область поддерживает местных производителей. Текслер вручил начальнику Главного управления МЧС России по региону Юрию Буренко паспорт на здание и сертификаты на шесть пожарных автоцистерн на шасси автомобиля «Урал». В рамках торжественного открытия Текслер и Буренко вручили отличившимся спасателям государственные награды.