В России появились камеры для фиксации средней скорости

08 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Фиксация средней скорости поможет добиться нулевой смертности на дорогах, заявил Сергей Кусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России произведены дорожные камеры, которые будут фиксировать среднюю скорость на российских дорогах, при условии введения соответствующей законодательной нормы. Об этом рассказал представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов. «Дорожные камеры полностью готовы к фиксации средней скорости на российских дорогах в случае ее закрепления в законодательстве», — передает слова Кусова ТАСС. Он добавил, что внедрение контроля средней скорости поспособствует снижению аварийности и станет эффективным инструментом для достижения нулевой смертности на дорогах. Кусов также отметил, что обычные камеры, предназначенные только для фиксации мгновенной скорости, могут быть модернизированы для фиксации средней скорости, что потребует дополнительных затрат со стороны заказчика. Внедрение систем контроля средней скорости особенно полезно для скоростных магистралей, заключил Кусов. Министерство транспорта предложило добавить в ПДД понятие «средняя скорость» и предусмотреть штрафы за ее превышение. Это означает, что водители должны будут соблюдать не только максимально допустимую скорость на отдельных участках дороги, но и поддерживать определенную среднюю скорость на протяжении всего пути.

В России произведены дорожные камеры, которые будут фиксировать среднюю скорость на российских дорогах, при условии введения соответствующей законодательной нормы. Об этом рассказал представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов. «Дорожные камеры полностью готовы к фиксации средней скорости на российских дорогах в случае ее закрепления в законодательстве», — передает слова Кусова ТАСС. Он добавил, что внедрение контроля средней скорости поспособствует снижению аварийности и станет эффективным инструментом для достижения нулевой смертности на дорогах. Кусов также отметил, что обычные камеры, предназначенные только для фиксации мгновенной скорости, могут быть модернизированы для фиксации средней скорости, что потребует дополнительных затрат со стороны заказчика. Внедрение систем контроля средней скорости особенно полезно для скоростных магистралей, заключил Кусов. Министерство транспорта предложило добавить в ПДД понятие «средняя скорость» и предусмотреть штрафы за ее превышение. Это означает, что водители должны будут соблюдать не только максимально допустимую скорость на отдельных участках дороги, но и поддерживать определенную среднюю скорость на протяжении всего пути.