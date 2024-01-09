Обманутые дольщики Челябинска и Миасса отметили новоселье

Жилищный вопрос смогли решить владельцы квартир шести многоэтажек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обманутые дольщики шести домов Челябинска и Миасса отметили новоселье. Как следует из распоряжения губернатора Алексея Текслера, жилищные проблемы решились у 232 жителей области.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в план-график по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — отмечено в документе.

Речь идет о шести проблемных объектах, которые исключили из реестра. При этом один дом, новоселья в котором ждали 112 жителей, располагается в МЖК Центрального района Миасса. Остальные объекты — в жилом комплексе «Академ риверсайд» Челябинска. Новоселами здесь стали владельцы домов первого микрорайона № 4, 9, второго микрорайона — № 29,30 и 33.

Первоначально в реестре было 29 объектов. По пяти из них срок восстановления имущественных прав тем же распоряжением назначен на первый квартал 2024 года. Новоселье отметят еще 83 человека.

В сентябре средства на достройку нескольких домов выделил председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование помогло решить вопрос с домом № 6 в МЖК Миасса. Также деньги были направлены на объекты Копейска, Челябинска и Усть-Катава.