09 января 2024

Из Челябинской области выдворили члена террористической организации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда Челябинска члена террористической организации выдворили из страны Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области предотвратили деятельность в РФ члена террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по решению суда его выдворили из страны.

«В процессе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что последний, являясь ранее гражданином одной из стран Центральной Азии, получил российское гражданство для совершения террористических преступлений и против основ конституционного строя страны. С целью недопущения возможной противоправной деятельности виновного было отменено решение о его приеме в гражданство РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что террорист уже отбывал срок по статьям о покушении на насильственный захват или удержание власти и участии в террористической организации. Однако, даже выйдя на свободу, он не пересмотрел свои убеждения.

«В последующем на основании собранных подразделениями регионального полицейского главка материалов указанное лицо было дважды привлечено к административной ответственности по ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России („Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ“). По решению Тракторозаводского райсуда Челябинска он был выдворен за пределы РФ в страну исхода», — подытожили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области предотвратили деятельность в РФ члена террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по решению суда его выдворили из страны. «В процессе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что последний, являясь ранее гражданином одной из стран Центральной Азии, получил российское гражданство для совершения террористических преступлений и против основ конституционного строя страны. С целью недопущения возможной противоправной деятельности виновного было отменено решение о его приеме в гражданство РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что террорист уже отбывал срок по статьям о покушении на насильственный захват или удержание власти и участии в террористической организации. Однако, даже выйдя на свободу, он не пересмотрел свои убеждения. «В последующем на основании собранных подразделениями регионального полицейского главка материалов указанное лицо было дважды привлечено к административной ответственности по ч. 1 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП России („Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо режима пребывания в РФ“). По решению Тракторозаводского райсуда Челябинска он был выдворен за пределы РФ в страну исхода», — подытожили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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