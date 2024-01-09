09 января 2024

В Челябинске за три месяца резко подорожали квартиры-студии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Минимальная стоимость студий на вторичном рынке в Челябинске — 2 млн 800 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в IV квартале 2023 года квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 15% (13 240 рублей за квадратный метр). На данный момент их средняя стоимость составляет 96 614 рублей за квадрат, следует из данных сервиса Restate.

«В Челябинске с октября по декабрь 2023 года квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 15%. Стоимость студий на вторичном рынке жилья в концу декабря 2023 года достигла 13 240 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость данной недвижимости сейчас составляет 96 614 рублей за квадрат», — следует из статистики сервиса.

В начале января 2024 года в Челябинске минимальная стоимость студий на вторичном рынке составила 2,8 млн рублей. Самые дорогие квартиры-студии продаются в городе по 6, 9 млн рублей.

В Челябинске в 2023 году квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%, на вторичном рынке цены поднялись почти на 33,3%. Челябинск среди городов РФ оказался лидером по росту цен на вторичную недвижимость.

Как отметил ранее гендиректор компании «Дан Недвижимость», в 2024 году может снизиться спрос на жилье. Тем не менее, челябинцы продолжат покупать квартиры не только для проживания, но и с целью инвестирования.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в IV квартале 2023 года квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 15% (13 240 рублей за квадратный метр). На данный момент их средняя стоимость составляет 96 614 рублей за квадрат, следует из данных сервиса Restate. «В Челябинске с октября по декабрь 2023 года квартиры-студии на вторичном рынке подорожали на 15%. Стоимость студий на вторичном рынке жилья в концу декабря 2023 года достигла 13 240 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость данной недвижимости сейчас составляет 96 614 рублей за квадрат», — следует из статистики сервиса. В начале января 2024 года в Челябинске минимальная стоимость студий на вторичном рынке составила 2,8 млн рублей. Самые дорогие квартиры-студии продаются в городе по 6, 9 млн рублей. В Челябинске в 2023 году квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%, на вторичном рынке цены поднялись почти на 33,3%. Челябинск среди городов РФ оказался лидером по росту цен на вторичную недвижимость. Как отметил ранее гендиректор компании «Дан Недвижимость», в 2024 году может снизиться спрос на жилье. Тем не менее, челябинцы продолжат покупать квартиры не только для проживания, но и с целью инвестирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...