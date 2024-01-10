Глава СКР вмешался в конфликт челябинцев с предприятием по добыче камня

11 января 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин встал на сторону жителей челябинской деревни Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о конфликте жителей деревни Порохово Сосновского района (Челябинская область) с предприятием, которое добывает камень в непосредственной близости с населенным пунктом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жительница деревни Порохово получила иск на крупную сумму от предприятия, на которое она ранее подала жалобу в правоохранительные органы в связи с проведением работ по добыче строительного камня вблизи населенного пункта. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — сообщает telegram-канал информационного центра СК России. Жители Порохово периодически жалуются в СМИ на взрывные работы рядом с их домами. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела, а также по сведениям, изложенным в публикациях.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о конфликте жителей деревни Порохово Сосновского района (Челябинская область) с предприятием, которое добывает камень в непосредственной близости с населенным пунктом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жительница деревни Порохово получила иск на крупную сумму от предприятия, на которое она ранее подала жалобу в правоохранительные органы в связи с проведением работ по добыче строительного камня вблизи населенного пункта. Следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)», — сообщает telegram-канал информационного центра СК России. Жители Порохово периодически жалуются в СМИ на взрывные работы рядом с их домами. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области доложить о ходе расследования уголовного дела, а также по сведениям, изложенным в публикациях.