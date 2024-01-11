Уровень заболеваемости респираторными заболеваниями уменьшился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такие данные за первую неделю 2024 года сообщают в пресс-службе областного управления Роспортебнадзора.

«За первую неделю 2024 года (с 1 по 7 января) зарегистрировано 53,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это ниже уровня прошлой недели на 51,93%», — уточнили в пресс-службе организации.

Снижение уровня заболеваемости фиксируется среди всех возрастных групп жителей региона. Врачи объясняют это периодом новогодних каникул, когда были разобщены детские коллективы. Также снизилось количество обращений за медпомощью в праздники.

«Среди детей до трех лет заболеваемость снизилась на 39,1%, среди детей 3-6 лет — на 47,35%, среди детей 7-14 лет — на 61,74%, в возрастной группе 15 лет и старше — на 51,38%. В этиологической структуре ОРВИ значительную долю составляют вирусы гриппа, в том числе А H3N2, а также возбудители парагриппа, адено-, рино-, бока-, РС-инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и SARS-CoV2», — добавили в пресс-службе организации.

Ранее стало известно, что в Челябинской области гонконгский грипп заместил коронавирусную инфекцию. Штамм гонконгского гриппа очень заразен, а его инкубационный период может составлять всего сутки. Вирус особенно опасен для маленьких детей и пожилых людей и без должного лечения часто приводит к летальным исходам.