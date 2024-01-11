Суд повторно рассмотрит дело по долгострою в центре Екатеринбурга

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Споры вокруг здания на Октябрьской площади в Екатеринбурге длятся с 2020 года (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд повторно рассмотрит дело потенциально опасного долгостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге, принадлежащего бизнесмену Олегу Хабибуллину. Решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска.

«Сегодня кассационный суд отменил апелляционное определение Свердловского облсуда в отношении недостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге. Речь идет об оспаривании судэкспертизы по вопросу безопасности здания», — пишет ЕАН, ссылаясь на суд. Оперативно связаться с пресс-службой кассационного суда не получилось, никто не ответил на звонок URA.RU.

Споры вокруг долгостроя возле здания свердловского правительства длятся с 2020 года. Одну часть центра в начале 2000-х выкупил Олег Хабибуллин, другая принадлежала ООО «Навигатор», связанному с УГМК. Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем.

Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Но Верх-Исетский суд встал на его сторону, а Свердловский облсуд назначил экспертизу долгостроя по запросу ООО «Навигатор». 4 сентября 2023 года Хабибуллин получил положительное заключение экспертизы. Планировалось, что здание будет достроено к 300-летию Екатеринбурга.

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Свердловский областной суд повторно рассмотрит дело потенциально опасного долгостроя на Октябрьской площади в Екатеринбурге, принадлежащего бизнесмену Олегу Хабибуллину. Решение принял Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска. «Сегодня кассационный суд отменил апелляционное определение Свердловского облсуда в отношении недостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге. Речь идет об оспаривании судэкспертизы по вопросу безопасности здания», — пишет ЕАН, ссылаясь на суд. Оперативно связаться с пресс-службой кассационного суда не получилось, никто не ответил на звонок URA.RU. Споры вокруг долгостроя возле здания свердловского правительства длятся с 2020 года. Одну часть центра в начале 2000-х выкупил Олег Хабибуллин, другая принадлежала ООО «Навигатор», связанному с УГМК. Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Но Верх-Исетский суд встал на его сторону, а Свердловский облсуд назначил экспертизу долгостроя по запросу ООО «Навигатор». 4 сентября 2023 года Хабибуллин получил положительное заключение экспертизы. Планировалось, что здание будет достроено к 300-летию Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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