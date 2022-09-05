Экс-депутат рассказал о судьбе скандального долгостроя в Екатеринбурге

Бывший депутат гордумы Олег Хабибуллин заявил, что долгострой возле здания свердловского правительства полностью готов к возобновлению строительства

05 сентября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Хабибуллин заявил, что ранее на суде ему говорили, что добьются сноса здания, подключив административный, силовой и судебный ресурсы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы и владелец скандального здания Олег Хабибуллин заявил, что долгострой на Октябрьской площади, планируется достроить к 300-летию Екатеринбурга. Здесь будут коворкинг, библиотека старинной и редкой литературы и даже бесплатная галерея художников. В разговоре с корреспондентом URA.RU владелец здания развеял сомнения о будущем проекта на фоне активного обсуждения судьбы долгостроя. «Все три документа [разрешение на строительство, утвержденный проект, положительная экспертиза на проект] — они все есть. Есть проект, который прошел экспертизу и ни одну, до проекта было сделано множество изысканий и получено разрешение на строительство. В связи с этим мы стараемся к юбилею города закончить этот объект, чтобы он гармонично влился в существующий вид квартала и набережной», — пояснил Хабибуллин. Он подчеркнул, что несмотря на то, что экспертизу здания проводит владимирская компания ООО «Коин-с», это никак не повлияет на достоверность результатов проверки. «Мы с ней [компанией] познакомились много лет назад, когда проектировали молочный завод во Владимирской области. Они [представители „Коин-с“] этот проект как раз „эскпертировали“, с тех пор мы прониклись к ним доверием, потому что у них специалисты высокого уровня, поэтому мы сотрудничаем с ними не только по этому проекту, но и по другим», — рассказал Хабибуллин. Он добавил, что из-за сомнений УГМК в достоверности экспертизы сейчас назначена повторная проверка, результаты которой будут известны к середине сентября. Также Хабибуллин прокомментировал обвинения в том, что он уклоняется от проведения государственной экспертизы. По словам бывшего депутата гордумы, в первые дни вступления во владения долгостроем он отправился к представителям УГМК. «И за эти два года, что мы общаемся, я ни от чего никогда не уклонялся. Но за эти два года различные представители структуры постоянно заявляют, что лично я и этот объект их чем-то не устраивает», — сообщил Хабибуллин. И добавил, что ранее на суде ему говорили, что добьются сноса здания, подключив административный ресурс, а также силовые и судебные органы. Именно с этим Хабибуллин связывает активное обсуждение судьбы здания в последнее время. Споры вокруг долгостроя возле здания свердловского правительства длятся с 2020 года. Одну часть центра в начале 2000-х выкупил Олег Хабибуллин, другая принадлежала ООО «Навигатор», связанному с УГМК. Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Но Верх-Исетский суд встал на его сторону, а свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя по запросу ООО «Навигатор». 4 сентября стало известно, что Хабибуллин получил положительное заключение экспертизы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший депутат гордумы и владелец скандального здания Олег Хабибуллин заявил, что долгострой на Октябрьской площади, планируется достроить к 300-летию Екатеринбурга. Здесь будут коворкинг, библиотека старинной и редкой литературы и даже бесплатная галерея художников. В разговоре с корреспондентом URA.RU владелец здания развеял сомнения о будущем проекта на фоне активного обсуждения судьбы долгостроя. «Все три документа [разрешение на строительство, утвержденный проект, положительная экспертиза на проект] — они все есть. Есть проект, который прошел экспертизу и ни одну, до проекта было сделано множество изысканий и получено разрешение на строительство. В связи с этим мы стараемся к юбилею города закончить этот объект, чтобы он гармонично влился в существующий вид квартала и набережной», — пояснил Хабибуллин. Он подчеркнул, что несмотря на то, что экспертизу здания проводит владимирская компания ООО «Коин-с», это никак не повлияет на достоверность результатов проверки. «Мы с ней [компанией] познакомились много лет назад, когда проектировали молочный завод во Владимирской области. Они [представители „Коин-с“] этот проект как раз „эскпертировали“, с тех пор мы прониклись к ним доверием, потому что у них специалисты высокого уровня, поэтому мы сотрудничаем с ними не только по этому проекту, но и по другим», — рассказал Хабибуллин. Он добавил, что из-за сомнений УГМК в достоверности экспертизы сейчас назначена повторная проверка, результаты которой будут известны к середине сентября. Также Хабибуллин прокомментировал обвинения в том, что он уклоняется от проведения государственной экспертизы. По словам бывшего депутата гордумы, в первые дни вступления во владения долгостроем он отправился к представителям УГМК. «И за эти два года, что мы общаемся, я ни от чего никогда не уклонялся. Но за эти два года различные представители структуры постоянно заявляют, что лично я и этот объект их чем-то не устраивает», — сообщил Хабибуллин. И добавил, что ранее на суде ему говорили, что добьются сноса здания, подключив административный ресурс, а также силовые и судебные органы. Именно с этим Хабибуллин связывает активное обсуждение судьбы здания в последнее время. Споры вокруг долгостроя возле здания свердловского правительства длятся с 2020 года. Одну часть центра в начале 2000-х выкупил Олег Хабибуллин, другая принадлежала ООО «Навигатор», связанному с УГМК. Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Но Верх-Исетский суд встал на его сторону, а свердловский областной суд назначил экспертизу долгостроя по запросу ООО «Навигатор». 4 сентября стало известно, что Хабибуллин получил положительное заключение экспертизы.