11 января 2024

Екатеринбург занял третье место по стоимости услуг уборки дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Противоэпидемические меры, предпринимаемые торгово-развлекательными центрами Екатеринбурга, уборщица, торговый центр, трц, уборка, общественный туалет, чистота, клининг, тц, сортир, дезинфекция, уборная, санобработка, санитарные принадлежности
В Екатеринбурге уборка квартиры стоит чуть дешевле чем в Санкт-Петербурге Фото:

Комплекс услуг по уборке для стандартной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге в среднем будет стоить 5 100 рублей. Это третий показатель по стране, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

«Генеральная уборка с чисткой ковров и мебели может обойтись екатеринбуржцам в среднем от 5 100 рублей», — говорится в сообщении. По стране это третий показатель, дороже только в Москве (7 700 рублей) и Санкт-Петербурге (5 600 рубля).

Средняя стоимость генеральной уборки за одну комнату начинается от 1000 рублей. При этом цена за генеральную уборку чаще чуть выше и начинается от 1500 рублей. За эту цену клинеры приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру.

Почистить мягкую мебель в Екатеринбурге в среднем можно от 700 рублей за негабаритные кресла и от 1400 рублей за диваны и матрасы. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия начинается от 295 рублей.

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Комплекс услуг по уборке для стандартной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге в среднем будет стоить 5 100 рублей. Это третий показатель по стране, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Генеральная уборка с чисткой ковров и мебели может обойтись екатеринбуржцам в среднем от 5 100 рублей», — говорится в сообщении. По стране это третий показатель, дороже только в Москве (7 700 рублей) и Санкт-Петербурге (5 600 рубля). Средняя стоимость генеральной уборки за одну комнату начинается от 1000 рублей. При этом цена за генеральную уборку чаще чуть выше и начинается от 1500 рублей. За эту цену клинеры приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру. Почистить мягкую мебель в Екатеринбурге в среднем можно от 700 рублей за негабаритные кресла и от 1400 рублей за диваны и матрасы. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия начинается от 295 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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