Екатеринбург занял третье место по стоимости услуг уборки дома

12 января 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге уборка квартиры стоит чуть дешевле чем в Санкт-Петербурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Комплекс услуг по уборке для стандартной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге в среднем будет стоить 5 100 рублей. Это третий показатель по стране, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Генеральная уборка с чисткой ковров и мебели может обойтись екатеринбуржцам в среднем от 5 100 рублей», — говорится в сообщении. По стране это третий показатель, дороже только в Москве (7 700 рублей) и Санкт-Петербурге (5 600 рубля). Средняя стоимость генеральной уборки за одну комнату начинается от 1000 рублей. При этом цена за генеральную уборку чаще чуть выше и начинается от 1500 рублей. За эту цену клинеры приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру. Почистить мягкую мебель в Екатеринбурге в среднем можно от 700 рублей за негабаритные кресла и от 1400 рублей за диваны и матрасы. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия начинается от 295 рублей.

Комплекс услуг по уборке для стандартной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге в среднем будет стоить 5 100 рублей. Это третий показатель по стране, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». «Генеральная уборка с чисткой ковров и мебели может обойтись екатеринбуржцам в среднем от 5 100 рублей», — говорится в сообщении. По стране это третий показатель, дороже только в Москве (7 700 рублей) и Санкт-Петербурге (5 600 рубля). Средняя стоимость генеральной уборки за одну комнату начинается от 1000 рублей. При этом цена за генеральную уборку чаще чуть выше и начинается от 1500 рублей. За эту цену клинеры приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру. Почистить мягкую мебель в Екатеринбурге в среднем можно от 700 рублей за негабаритные кресла и от 1400 рублей за диваны и матрасы. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия начинается от 295 рублей.