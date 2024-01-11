Екатеринбург занял третье место по стоимости услуг уборки дома

Комплекс услуг по уборке для стандартной двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге в среднем будет стоить 5 100 рублей. Это третий показатель по стране, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».
«Генеральная уборка с чисткой ковров и мебели может обойтись екатеринбуржцам в среднем от 5 100 рублей», — говорится в сообщении. По стране это третий показатель, дороже только в Москве (7 700 рублей) и Санкт-Петербурге (5 600 рубля).
Средняя стоимость генеральной уборки за одну комнату начинается от 1000 рублей. При этом цена за генеральную уборку чаще чуть выше и начинается от 1500 рублей. За эту цену клинеры приедут с профессиональной бытовой химией и оборудованием и тщательно очистят квартиру.
Почистить мягкую мебель в Екатеринбурге в среднем можно от 700 рублей за негабаритные кресла и от 1400 рублей за диваны и матрасы. Средняя стоимость чистки одного квадратного метра коврового покрытия начинается от 295 рублей.
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