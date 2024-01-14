В Перми авторы нового сериала ищут «боевых бурятов»

Съемки стартуют уже в январе
В Перми готовятся съемки нового сериала. Пермская кинокомиссия объявила набор актеров — ищут, в том числе, бурятов или казахов с опытом участия в боевых сценах.
«Срочный кастинг, только Пермь! Новый сериал в поиске героев. Братья С. — буряты или казахи. Мужчины 18-30 лет. Важно знание сценического боя или опыт в спорте», — сообщает кинокомиссия в соцсетях.
Также авторы сериала ищут актеров на роль учительницы танцев, преподавателя истории и таксиста. Съемки запланированы на январь—март.
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