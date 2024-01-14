В Перми авторы нового сериала ищут «боевых бурятов»

В Перми для нового сериала открыт срочный кастинг актеров с опытом боевых сцен

15 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Съемки стартуют уже в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми готовятся съемки нового сериала. Пермская кинокомиссия объявила набор актеров — ищут, в том числе, бурятов или казахов с опытом участия в боевых сценах. «Срочный кастинг, только Пермь! Новый сериал в поиске героев. Братья С. — буряты или казахи. Мужчины 18-30 лет. Важно знание сценического боя или опыт в спорте», — сообщает кинокомиссия в соцсетях. Также авторы сериала ищут актеров на роль учительницы танцев, преподавателя истории и таксиста. Съемки запланированы на январь—март.

В Перми готовятся съемки нового сериала. Пермская кинокомиссия объявила набор актеров — ищут, в том числе, бурятов или казахов с опытом участия в боевых сценах. «Срочный кастинг, только Пермь! Новый сериал в поиске героев. Братья С. — буряты или казахи. Мужчины 18-30 лет. Важно знание сценического боя или опыт в спорте», — сообщает кинокомиссия в соцсетях. Также авторы сериала ищут актеров на роль учительницы танцев, преподавателя истории и таксиста. Съемки запланированы на январь—март.