14 января 2024
13 января 2024

В Перми авторы нового сериала ищут «боевых бурятов»

В Перми для нового сериала открыт срочный кастинг актеров с опытом боевых сцен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом, где жил Макс Фадеев. г. Курган, рисунок на асфальте, хлопушка для кино
Съемки стартуют уже в январе Фото:

В Перми готовятся съемки нового сериала. Пермская кинокомиссия объявила набор актеров — ищут, в том числе, бурятов или казахов с опытом участия в боевых сценах.

«Срочный кастинг, только Пермь! Новый сериал в поиске героев. Братья С. — буряты или казахи. Мужчины 18-30 лет. Важно знание сценического боя или опыт в спорте», — сообщает кинокомиссия в соцсетях.

Также авторы сериала ищут актеров на роль учительницы танцев, преподавателя истории и таксиста. Съемки запланированы на январь—март.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми готовятся съемки нового сериала. Пермская кинокомиссия объявила набор актеров — ищут, в том числе, бурятов или казахов с опытом участия в боевых сценах. «Срочный кастинг, только Пермь! Новый сериал в поиске героев. Братья С. — буряты или казахи. Мужчины 18-30 лет. Важно знание сценического боя или опыт в спорте», — сообщает кинокомиссия в соцсетях. Также авторы сериала ищут актеров на роль учительницы танцев, преподавателя истории и таксиста. Съемки запланированы на январь—март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...