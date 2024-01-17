В Швеции хотят запретить российский газ на национальном уровне

Член парламента Швеции Лаксо призвал ограничить импорт российского газа
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Швеции необходимо запретить импорт газа из РФ, считает Линус Лаксо Фото:

В Швеции необходимо запретить импорт российского газа. С такой инициативой выступил член парламента страны Линус Лаксо. Он направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему.

«Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России!» — говорится в заявлении Лаксо, передает «Лента.ру». По его словам, Швеции в знак солидарности с Украиной необходимо последовать примеру Финляндии и двигаться в сторону запрета российского газа.

Член парламента задается вопросом, почему Швеция все еще покупает природный газ у РФ. «Как правительство может позволять этому продолжаться?» — заявил он.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что власти Финляндии подготовят законодательные решения, ограничивающие импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, мера вступит в силу с начала 2025 года. По данным издания, импорт российского газа уже запрещен на крупнейший терминал в стране «Инкоо», передает MK.RU.

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В Швеции необходимо запретить импорт российского газа. С такой инициативой выступил член парламента страны Линус Лаксо. Он направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему. «Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России!» — говорится в заявлении Лаксо, передает «Лента.ру». По его словам, Швеции в знак солидарности с Украиной необходимо последовать примеру Финляндии и двигаться в сторону запрета российского газа. Член парламента задается вопросом, почему Швеция все еще покупает природный газ у РФ. «Как правительство может позволять этому продолжаться?» — заявил он. Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что власти Финляндии подготовят законодательные решения, ограничивающие импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, мера вступит в силу с начала 2025 года. По данным издания, импорт российского газа уже запрещен на крупнейший терминал в стране «Инкоо», передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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