В Швеции хотят запретить российский газ на национальном уровне

Член парламента Швеции Лаксо призвал ограничить импорт российского газа

17 января 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

Швеции необходимо запретить импорт газа из РФ, считает Линус Лаксо Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В Швеции необходимо запретить импорт российского газа. С такой инициативой выступил член парламента страны Линус Лаксо. Он направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему. «Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России!» — говорится в заявлении Лаксо, передает «Лента.ру». По его словам, Швеции в знак солидарности с Украиной необходимо последовать примеру Финляндии и двигаться в сторону запрета российского газа. Член парламента задается вопросом, почему Швеция все еще покупает природный газ у РФ. «Как правительство может позволять этому продолжаться?» — заявил он. Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что власти Финляндии подготовят законодательные решения, ограничивающие импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, мера вступит в силу с начала 2025 года. По данным издания, импорт российского газа уже запрещен на крупнейший терминал в стране «Инкоо», передает MK.RU.

В Швеции необходимо запретить импорт российского газа. С такой инициативой выступил член парламента страны Линус Лаксо. Он направил запрос министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему. «Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России!» — говорится в заявлении Лаксо, передает «Лента.ру». По его словам, Швеции в знак солидарности с Украиной необходимо последовать примеру Финляндии и двигаться в сторону запрета российского газа. Член парламента задается вопросом, почему Швеция все еще покупает природный газ у РФ. «Как правительство может позволять этому продолжаться?» — заявил он. Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила о том, что власти Финляндии подготовят законодательные решения, ограничивающие импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, мера вступит в силу с начала 2025 года. По данным издания, импорт российского газа уже запрещен на крупнейший терминал в стране «Инкоо», передает MK.RU.