Кадыров ответил на вопрос о наградах сына

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам Кадыров получал все свои награды за конкретные достижения. По словам руководителя региона, требования к сыну со стороны семьи гораздо выше, чем к другим чиновникам.
«Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения, если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — сказал глава Чечни отвечая на вопрос РИА Новости.
Адам Кадыров занимает ряд ответственных постов в Чеченской Республике и неоднократно становился объектом общественного внимания в связи с присвоением ему высоких наград. Рамзан Кадыров подчеркнул, что многому учился у своего отца, поэтому Адам тоже учится у него. Ранее RT писал о награждении Адама Кадырова наградой «Защитник Чеченской Республики».
