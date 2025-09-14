Кадыров ответил на вопрос о наградах сына

Рамзан Кадыров: у Адама нет незаслуженных наград
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Кадырова, его сын Адам получает все свои награды заслуженно
По мнению Кадырова, его сын Адам получает все свои награды заслуженно Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам Кадыров получал все свои награды за конкретные достижения. По словам руководителя региона, требования к сыну со стороны семьи гораздо выше, чем к другим чиновникам.

«Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения, если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — сказал глава Чечни отвечая на вопрос РИА Новости.

Адам Кадыров занимает ряд ответственных постов в Чеченской Республике и неоднократно становился объектом общественного внимания в связи с присвоением ему высоких наград. Рамзан Кадыров подчеркнул, что многому учился у своего отца, поэтому Адам тоже учится у него. Ранее RT писал о награждении Адама Кадырова наградой «Защитник Чеченской Республики». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам Кадыров получал все свои награды за конкретные достижения. По словам руководителя региона, требования к сыну со стороны семьи гораздо выше, чем к другим чиновникам. «Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения, если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», — сказал глава Чечни отвечая на вопрос РИА Новости. Адам Кадыров занимает ряд ответственных постов в Чеченской Республике и неоднократно становился объектом общественного внимания в связи с присвоением ему высоких наград. Рамзан Кадыров подчеркнул, что многому учился у своего отца, поэтому Адам тоже учится у него. Ранее RT писал о награждении Адама Кадырова наградой «Защитник Чеченской Республики». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...