В Челябинской области мигрантам аннулировали трудовые патенты. Видео

17 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Мигранты, которым аннулировали патенты на работу, смогут получить их через год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции областного главка аннулировали трудовые патенты десяти мигрантам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, решение было связано с выдворением иностранцев. «Аннулировано 10 патентов для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, в связи с принятием решений о неразрешении въезда в РФ за уклонение от уплаты административных штрафов и выдворении. Мигранты, которым аннулированы разрешительные документы, обязаны покинуть территорию страны в течение трех дней, в ином случае они будут депортированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что за первые недели текущего года аннулировано в два раза больше патентов, чем за весь январь прошлого года. Всего же за прошлый год территорию России покинули более четырехсот иностранцев, которым аннулированы патенты. Получить повторное разрешение на работу в России мигранты смогут лишь через год.

В Челябинской области сотрудники управления по вопросам миграции областного главка аннулировали трудовые патенты десяти мигрантам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, решение было связано с выдворением иностранцев. «Аннулировано 10 патентов для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, в связи с принятием решений о неразрешении въезда в РФ за уклонение от уплаты административных штрафов и выдворении. Мигранты, которым аннулированы разрешительные документы, обязаны покинуть территорию страны в течение трех дней, в ином случае они будут депортированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что за первые недели текущего года аннулировано в два раза больше патентов, чем за весь январь прошлого года. Всего же за прошлый год территорию России покинули более четырехсот иностранцев, которым аннулированы патенты. Получить повторное разрешение на работу в России мигранты смогут лишь через год.