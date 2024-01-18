18 января 2024

Четверо школьников помогали мошенникам обирать свердловских пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Личности подростков установлены Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) четверо школьников работали курьерами для мошенников. Обманом они собрали у пенсионеров 3,5 млн рублей и 300 долларов. Теперь подросткам грозит до 10 лет тюрьмы. Эту информацию подтвердили в полиции.

«С 11 по 14 января четверо учеников 14—17 лет одной из школ совершили семь эпизодов участия в мошенничестве. Они выезжали на указанные злоумышленниками адреса, забирали пакеты с деньгами у пенсионеров и переводили деньги на счета мошенников, оставляя себе определенный процент. Всего ими было собрано более 3,5 млн рублей и 300 долларов», — пишет telegram-канал «Газета „Нейва“. Новоуральск» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что личности подростков уже установлены. Их задержали, сказано в сообщении.

Также уточняется, что по этому делу сейчас идет проверка. По оценкам полиции, действия подростков квалифицируются как соисполнительство в совершении преступления в рамках статьи 159 УК РФ (мошенничество). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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В Новоуральске (Свердловская область) четверо школьников работали курьерами для мошенников. Обманом они собрали у пенсионеров 3,5 млн рублей и 300 долларов. Теперь подросткам грозит до 10 лет тюрьмы. Эту информацию подтвердили в полиции. «С 11 по 14 января четверо учеников 14—17 лет одной из школ совершили семь эпизодов участия в мошенничестве. Они выезжали на указанные злоумышленниками адреса, забирали пакеты с деньгами у пенсионеров и переводили деньги на счета мошенников, оставляя себе определенный процент. Всего ими было собрано более 3,5 млн рублей и 300 долларов», — пишет telegram-канал «Газета „Нейва“. Новоуральск» со ссылкой на полицию. Отмечается, что личности подростков уже установлены. Их задержали, сказано в сообщении. Также уточняется, что по этому делу сейчас идет проверка. По оценкам полиции, действия подростков квалифицируются как соисполнительство в совершении преступления в рамках статьи 159 УК РФ (мошенничество). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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