Владельцу незаконного рынка под Челябинском вынесли предупреждение

19 января 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Суд вынес руководителю рынка в Кременкуле только предупреждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области 19 января вынес руководителю рынка в Кременкуле Ривожидину Махмадову предупреждение. Как следует из данных картотеки дел, больше никаких санкций не последовало. «Привлечь индивидуального предпринимателя Махмадова к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде предупреждения. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия», — указано в решении суда. Рынок долгое время работал в Челябинске на улице Братьев Кашириных. Когда власти одобрили строительство нового микрорайона, рынок переехал в Кременкуль. Местные жители возмутило такое соседство: фуры портили дороги, сотрудники приставали к детям. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев торговой точки. Затем работа рынка была приостановлена по просьбе губернатора Алексея Текслера. Вскоре Махмадов был задержан. Центральный райсуд отпустил его под залог в размере 700 тысяч рублей.

Арбитражный суд Челябинской области 19 января вынес руководителю рынка в Кременкуле Ривожидину Махмадову предупреждение. Как следует из данных картотеки дел, больше никаких санкций не последовало. «Привлечь индивидуального предпринимателя Махмадова к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде предупреждения. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия», — указано в решении суда. Рынок долгое время работал в Челябинске на улице Братьев Кашириных. Когда власти одобрили строительство нового микрорайона, рынок переехал в Кременкуль. Местные жители возмутило такое соседство: фуры портили дороги, сотрудники приставали к детям. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев торговой точки. Затем работа рынка была приостановлена по просьбе губернатора Алексея Текслера. Вскоре Махмадов был задержан. Центральный райсуд отпустил его под залог в размере 700 тысяч рублей.