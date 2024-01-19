Владельцу незаконного рынка под Челябинском вынесли предупреждение

Арбитражный суд Челябинской области 19 января вынес руководителю рынка в Кременкуле Ривожидину Махмадову предупреждение. Как следует из данных картотеки дел, больше никаких санкций не последовало.
«Привлечь индивидуального предпринимателя Махмадова к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ в виде предупреждения. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия», — указано в решении суда.
Рынок долгое время работал в Челябинске на улице Братьев Кашириных. Когда власти одобрили строительство нового микрорайона, рынок переехал в Кременкуль. Местные жители возмутило такое соседство: фуры портили дороги, сотрудники приставали к детям.
Прокуратура подала в суд на одного из владельцев торговой точки. Затем работа рынка была приостановлена по просьбе губернатора Алексея Текслера. Вскоре Махмадов был задержан. Центральный райсуд отпустил его под залог в размере 700 тысяч рублей.
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