Граждане Молдовы, проживающие в Беларуси, днем 28 сентября собрались у здания посольства республики в Минске, чтобы принять участие в парламентских выборах. Ожидая открытия избирательного участка, избиратели исполнили советскую песню «Катюша». Об этом сообщили СМИ.
Представители диаспоры Молдовы в ожидании начала голосования спели «Катюшу», пишет ТАСС. Там же публикуют видео.
В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы. На нынешних выборах молдавские граждане могут проголосовать за границей на ограниченном числе избирательных участков: в Беларуси открыт только один, в России — два. В то же время в Италии и Германии — несколько десятков, а в самой Молдове работают почти две тысячи пунктов.
Всего за ходом выборов наблюдают 3400 человек, из них почти тысяча — международные наблюдатели. Однако представителей России и СНГ среди них нет. В предвыборной гонке участвуют 23 кандидата от 15 партий. Блок «Победа», который собиралась возглавить глава Гагаузии Евгения Гуцул, к выборам не допустили. Ранее ее обвинили в связях с РФ и посадили на семь лет из-за якобы вмешательства в выборы со стороны. Она заявила о своей невиновности и назвала весь процесс «политической расправой».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.