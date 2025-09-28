Молдаване спели «Катюшу» в день выборов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молдаване собрались у здания посольства республики в Минске (архивное фото)
Молдаване собрались у здания посольства республики в Минске (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

Граждане Молдовы, проживающие в Беларуси, днем 28 сентября собрались у здания посольства республики в Минске, чтобы принять участие в парламентских выборах. Ожидая открытия избирательного участка, избиратели исполнили советскую песню «Катюша». Об этом сообщили СМИ.

Представители диаспоры Молдовы в ожидании начала голосования спели «Катюшу», пишет ТАСС. Там же публикуют видео. 

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы. На нынешних выборах молдавские граждане могут проголосовать за границей на ограниченном числе избирательных участков: в Беларуси открыт только один, в России — два. В то же время в Италии и Германии — несколько десятков, а в самой Молдове работают почти две тысячи пунктов. 

Всего за ходом выборов наблюдают 3400 человек, из них почти тысяча — международные наблюдатели. Однако представителей России и СНГ среди них нет. В предвыборной гонке участвуют 23 кандидата от 15 партий. Блок «Победа», который собиралась возглавить глава Гагаузии Евгения Гуцул, к выборам не допустили. Ранее ее обвинили в связях с РФ и посадили на семь лет из-за якобы вмешательства в выборы со стороны. Она заявила о своей невиновности и назвала весь процесс «политической расправой».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане Молдовы, проживающие в Беларуси, днем 28 сентября собрались у здания посольства республики в Минске, чтобы принять участие в парламентских выборах. Ожидая открытия избирательного участка, избиратели исполнили советскую песню «Катюша». Об этом сообщили СМИ. Представители диаспоры Молдовы в ожидании начала голосования спели «Катюшу», пишет ТАСС. Там же публикуют видео.  В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы. На нынешних выборах молдавские граждане могут проголосовать за границей на ограниченном числе избирательных участков: в Беларуси открыт только один, в России — два. В то же время в Италии и Германии — несколько десятков, а в самой Молдове работают почти две тысячи пунктов.  Всего за ходом выборов наблюдают 3400 человек, из них почти тысяча — международные наблюдатели. Однако представителей России и СНГ среди них нет. В предвыборной гонке участвуют 23 кандидата от 15 партий. Блок «Победа», который собиралась возглавить глава Гагаузии Евгения Гуцул, к выборам не допустили. Ранее ее обвинили в связях с РФ и посадили на семь лет из-за якобы вмешательства в выборы со стороны. Она заявила о своей невиновности и назвала весь процесс «политической расправой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...