ВС РФ уничтожает части ВСУ, заблокированные у Клебан-Быкского водохранилища

Бойцы Южной группировки занимаются зачисткой заблокированных боевиков ВСУ южнее Клебан-Быкского
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных Сил РФ продолжают уничтожение заблокированных боевиков ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), улучшив положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении МО. Оно опубликовано в telegram-канале

Ранее сообщалось, что за сутки российские войска освободили 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В данном районе ВСУ понесли потери, лишившись около 295 военнослужащих, американского бронетранспортера М113 и трех автомобилей. Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также уничтожили пять складов с боеприпасами и материально-техническими средствами, передает МК

