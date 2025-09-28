ВС РФ уничтожает части ВСУ, заблокированные у Клебан-Быкского водохранилища

Подразделения Южной группировки войск Вооруженных Сил РФ продолжают уничтожение заблокированных боевиков ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР), улучшив положение по переднему краю. Об этом сообщило Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении МО. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что за сутки российские войска освободили 1,1 квадратного километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В данном районе ВСУ понесли потери, лишившись около 295 военнослужащих, американского бронетранспортера М113 и трех автомобилей. Кроме того, российские военнослужащие вывели из строя шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также уничтожили пять складов с боеприпасами и материально-техническими средствами, передает МК.
