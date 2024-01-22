Обвиняемый в коррупции экс-военком Озерска пытался выйти на свободу

Владимир Пичугин остался в СИЗО до середины июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обвиняемый в нескольких эпизодах коррупции бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин пытался выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, ему не позволили это сделать, оставив в силе решение о содержании бывшего военного под стражей до середины июня.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого Владимира Пичугина. Постановление Озерского городского суда Челябинской области от 27 декабря 2023 года, которым Пичугину был продлен срок содержания под стражей до 14 июня 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В своей жалобе адвокат Пичугина просил суд отменить постановление Озерского суда. В качестве новой меры пресечения он просил избрать для своего клиента домашний арест, либо вовсе выпустить под залог, однако суд не нашел оснований для смягчения наложенных на бывшего военкома ограничений.

Расследованием дела в отношении Пичугина занимались военные следователи. Для прояснения всей картины преступления им потребовалось около полугода. Уже в середине декабря 2023 года дело в отношении экс-военкома поступило в суд. На первом же заседании ему продлили срок в СИЗО сразу на полгода, до 14 июня 2024 года. В настоящее время идет стадия судебного следствия.

В пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ на запрос URA.RU сообщили, что несмотря на то, что дело находится в суде, сообщить детали преступления не могут. «Разглашение полученной, но до конца не подтвержденной вступившим в силу приговором суда информации может помешать принятию законного юридического решения», — объяснили представители службы.

Пичугин был задержан в конце июня 2023 года по подозрению в получении крупных взяток. При себе у него имелся пакет с деньгами. Ему были предъявлены обвинения в коррупции. Для избрания меры пресечения бывшего военкома перевезли в Екатеринбург. С тех пор он находится под стражей.