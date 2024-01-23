23 января 2024

Пермские подростки стали совершать больше преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Ухм в Тюмени. Тюмень , двор, школьник, подросток, дворы, район ухм
Подростки торгуют наркотиками или мошенничают, чтобы заработать денег Фото:

За 2023 год количество преступлений, которые совершили пермские подростки увеличилось на 21%, при этом количество самих малолетних преступников осталось примерно таким же, как и в 2022 году. Статистические данные по преступлениям опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«За 2023 год выявлено 568 несовершеннолетних преступника, что на 1,4% больше, чем в 2022 году. При этом количество самих преступлений, совершенных подростками, выросло на 21,3% (с 633 до 768)», — рассказали в полиции.

В ведомстве отмечают, что рост обусловлен тем, что подростков ловят не сразу. За время своей преступной карьеры они успевают совершить несколько эпизодов преступных деяний. Чаще всего несовершеннолетних вовлекают в наркоторговлю или мошенничество по схеме «Ваш родственник попал в беду». Отмечается, что на преступления подростки идут, желая заработать деньги.

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За 2023 год количество преступлений, которые совершили пермские подростки увеличилось на 21%, при этом количество самих малолетних преступников осталось примерно таким же, как и в 2022 году. Статистические данные по преступлениям опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «За 2023 год выявлено 568 несовершеннолетних преступника, что на 1,4% больше, чем в 2022 году. При этом количество самих преступлений, совершенных подростками, выросло на 21,3% (с 633 до 768)», — рассказали в полиции. В ведомстве отмечают, что рост обусловлен тем, что подростков ловят не сразу. За время своей преступной карьеры они успевают совершить несколько эпизодов преступных деяний. Чаще всего несовершеннолетних вовлекают в наркоторговлю или мошенничество по схеме «Ваш родственник попал в беду». Отмечается, что на преступления подростки идут, желая заработать деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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