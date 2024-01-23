Пермские подростки стали совершать больше преступлений

24 января 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Подростки торгуют наркотиками или мошенничают, чтобы заработать денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU За 2023 год количество преступлений, которые совершили пермские подростки увеличилось на 21%, при этом количество самих малолетних преступников осталось примерно таким же, как и в 2022 году. Статистические данные по преступлениям опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «За 2023 год выявлено 568 несовершеннолетних преступника, что на 1,4% больше, чем в 2022 году. При этом количество самих преступлений, совершенных подростками, выросло на 21,3% (с 633 до 768)», — рассказали в полиции. В ведомстве отмечают, что рост обусловлен тем, что подростков ловят не сразу. За время своей преступной карьеры они успевают совершить несколько эпизодов преступных деяний. Чаще всего несовершеннолетних вовлекают в наркоторговлю или мошенничество по схеме «Ваш родственник попал в беду». Отмечается, что на преступления подростки идут, желая заработать деньги.

За 2023 год количество преступлений, которые совершили пермские подростки увеличилось на 21%, при этом количество самих малолетних преступников осталось примерно таким же, как и в 2022 году. Статистические данные по преступлениям опубликованы на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «За 2023 год выявлено 568 несовершеннолетних преступника, что на 1,4% больше, чем в 2022 году. При этом количество самих преступлений, совершенных подростками, выросло на 21,3% (с 633 до 768)», — рассказали в полиции. В ведомстве отмечают, что рост обусловлен тем, что подростков ловят не сразу. За время своей преступной карьеры они успевают совершить несколько эпизодов преступных деяний. Чаще всего несовершеннолетних вовлекают в наркоторговлю или мошенничество по схеме «Ваш родственник попал в беду». Отмечается, что на преступления подростки идут, желая заработать деньги.