Житель Челябинска демонстративно поджег покрышки своей соседки

В Челябинске местный житель демонстративно поджег покрышки своей соседки, которые она хранила в общей кладовке. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что злоумышленник задержан.
«Мужчина был задержан. Он признался в содеянном. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.
По данным агентства, случай произошел в общежитии по улице Болейко. Женщина использовала общую кладовую для хранения летнего комплекта шин. Мужчине это надоело. Тогда он приставил шины к двери ненавистной соседки и поджег их.
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