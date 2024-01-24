Житель Челябинска демонстративно поджег покрышки своей соседки

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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Конфликт между соседями закончился поджогом Фото:

В Челябинске местный житель демонстративно поджег покрышки своей соседки, которые она хранила в общей кладовке. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что злоумышленник задержан.

«Мужчина был задержан. Он признался в содеянном. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

По данным агентства, случай произошел в общежитии по улице Болейко. Женщина использовала общую кладовую для хранения летнего комплекта шин. Мужчине это надоело. Тогда он приставил шины к двери ненавистной соседки и поджег их.

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В Челябинске местный житель демонстративно поджег покрышки своей соседки, которые она хранила в общей кладовке. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что злоумышленник задержан. «Мужчина был задержан. Он признался в содеянном. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. По данным агентства, случай произошел в общежитии по улице Болейко. Женщина использовала общую кладовую для хранения летнего комплекта шин. Мужчине это надоело. Тогда он приставил шины к двери ненавистной соседки и поджег их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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