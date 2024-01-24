Житель Челябинска демонстративно поджег покрышки своей соседки

Конфликт между соседями закончился поджогом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске местный житель демонстративно поджег покрышки своей соседки, которые она хранила в общей кладовке. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщив, что злоумышленник задержан.

«Мужчина был задержан. Он признался в содеянном. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

По данным агентства, случай произошел в общежитии по улице Болейко. Женщина использовала общую кладовую для хранения летнего комплекта шин. Мужчине это надоело. Тогда он приставил шины к двери ненавистной соседки и поджег их.