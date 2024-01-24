Названы самые дорогие и дешевые комнаты в Челябинске

Авито Недвижимость: самые дорогие комнаты продаются на северо-западе Челябинска

Стоимость комнат в Челябинске составляет от 350 тысяч до 1,8 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске самые дорогие комнаты в коммунальных квартирах стоят от 1,6 до 1,8 млн рублей, самые дешевые — от 350 до 390 тысяч рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость», а также это следует из объявлений на сайте о продаже недвижимости.

«Среди самых дорогостоящих комнат Челябинска — вариант площадью 22,4 квадратных метров стоимостью 1,8 млн рублей, который находится в Калининском районе, на улице Молодогвардейцев. В комнате был проведен косметический ремонт, есть балкон. Самая дешевая комната в городе на данный момент продается за 350 тысяч рублей, она находится в Тракторозаводском районе в четырехкомнатной квартире», — сообщают пресс-служба и сайт «Avito Недвижимость».

Как отметили в пресс-службе, за 1,75 млн рублей предлагается объект метражом 16,6 квадратных метров, на Шагольской улице в Курчатовском районе. Еще один вариант — комната площадью 18,2 квадратных метров в трехкомнатной квартире на улице Академика Королева в Центральном районе, за 1,6 млн рублей. Также светлая и просторная комната площадью 17 квадратных метров предлагается покупателям за 1,5 млн рублей. Она находится на проспекте Победы, в Курчатовском районе.

Первое место в рейтинге самых дешевых комнат занимает объект за 350 тысяч рублей. Жилое помещение расположено в Тракторозаводском районе в четырехкомнатной квартире. На втором месте — комната за 380 тысяч рублей площадью 17 квадратных метров, расположенная в Советском районе города в поселке Новосинеглазово. Также по цене ниже среднерыночной, за 390 тысяч рублей можно приобрести жилое помещение в Тракторозаводском районе в шестикомнатной квартире.

Средняя стоимость комнат в Челябинске по итогам 2023 года составила 600 тысяч рублей, в сравнении с 2022 годом она выросла на 11% (с 540 тысяч рублей). Наиболее доступные средние цены на комнаты — в Ленинском (550 тысяч рублей) и Металлургическом (560 тысяч рублей). Больше всего комнаты стоят в Курчатовском районе — 690 000 рублей.