В Екатеринбурге определили, кто будет биться за главный пояс планеты

Боксер Чжан Чжаосинь победил в бою Евгения Романова

10 февраля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Бой прошел 10 февраля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чжан Чжаосинь одержал победу над российским боксером Евгением Романовым. Теперь китайскому спортсмену предстоит боксировать с действующим чемпионом мира — боксером Академии РМК Евгением Тищенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Рефери остановил бой на 2 минуте 16 секунде второго раунда, по итогу победу одержал Чжаосинь. «Я просто очень рад. Это новый путь для моей карьеры», — коротко прокомментировал боксер из Китая. Также соглавным событием вечера станет бой Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира Роджера Гутьерреса.

Чжан Чжаосинь одержал победу над российским боксером Евгением Романовым. Теперь китайскому спортсмену предстоит боксировать с действующим чемпионом мира — боксером Академии РМК Евгением Тищенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Рефери остановил бой на 2 минуте 16 секунде второго раунда, по итогу победу одержал Чжаосинь. «Я просто очень рад. Это новый путь для моей карьеры», — коротко прокомментировал боксер из Китая. Также соглавным событием вечера станет бой Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира Роджера Гутьерреса.