В Екатеринбурге определили, кто будет биться за главный пояс планеты

Бой прошел 10 февраля (архивное фото)
Чжан Чжаосинь одержал победу над российским боксером Евгением Романовым. Теперь китайскому спортсмену предстоит боксировать с действующим чемпионом мира — боксером Академии РМК Евгением Тищенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец» в Екатеринбурге.
Рефери остановил бой на 2 минуте 16 секунде второго раунда, по итогу победу одержал Чжаосинь. «Я просто очень рад. Это новый путь для моей карьеры», — коротко прокомментировал боксер из Китая. Также соглавным событием вечера станет бой Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира Роджера Гутьерреса.
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