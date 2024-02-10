В Екатеринбурге определили, кто будет биться за главный пояс планеты

Боксер Чжан Чжаосинь победил в бою Евгения Романова
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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, боксер, единоборства, бокс, поединок, бой, якубов мухаммадхуча, рохас томас, rojas tomas
Бой прошел 10 февраля (архивное фото) Фото:

Чжан Чжаосинь одержал победу над российским боксером Евгением Романовым. Теперь китайскому спортсмену предстоит боксировать с действующим чемпионом мира — боксером Академии РМК Евгением Тищенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Рефери остановил бой на 2 минуте 16 секунде второго раунда, по итогу победу одержал Чжаосинь. «Я просто очень рад. Это новый путь для моей карьеры», — коротко прокомментировал боксер из Китая. Также соглавным событием вечера станет бой Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира Роджера Гутьерреса.

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Чжан Чжаосинь одержал победу над российским боксером Евгением Романовым. Теперь китайскому спортсмену предстоит боксировать с действующим чемпионом мира — боксером Академии РМК Евгением Тищенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Рефери остановил бой на 2 минуте 16 секунде второго раунда, по итогу победу одержал Чжаосинь. «Я просто очень рад. Это новый путь для моей карьеры», — коротко прокомментировал боксер из Китая. Также соглавным событием вечера станет бой Заура Абдуллаева и экс-чемпиона мира Роджера Гутьерреса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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