Власти опровергли информацию об экологических проблемах в Челябинской области

25 января 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

По итогам 2023 года Челябинск снизил выбросы загрязняющих веществ на 43% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Данные, по которым Челябинская область попала в рейтинг худших по экологической обстановке, назвали недостоверными. Об этом URA.RU 25 января заявил министр экологии региона Сергей Лихачев. «В начале года принято анализировать итоги прошлых лет, составлять различные рейтинги. Мы не в первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда данные искажаются или являются достоверными, но устаревшими», — пояснил Лихачев. Он также отметил, что ведомство ежемесячно отчитывается перед Минприроды России о выполнении предприятиями региона обязательств, в том числе в рамках проекта «Чистый воздух». Эта информация проверяется на федеральном уровне и публикуется в официальных источниках. В пресс-службе Минприроды уточнили, что Челябинск — лидер по снижению загрязняющих выбросов. В 2023 году зафиксированы темпы улучшения экологической обстановки, которые значительно выше других проблемных зон. «По итогам 2023 года выбросы загрязняющих веществ в 12 городах в среднем уменьшились на 12%. Самое большое снижение в Челябинске — 43%, затем идет Медногорск — 17%, а за ним Череповец — 16%», — сообщили в министерстве. Платформа «Если быть точным» опубликовала рейтинг, в который вошла Челябинская область, как зона с сложной экологической обстановкой по состоянию на 2022 год. Восемь регионов получили рейтинг Е — высокая выраженность проблемы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Данные, по которым Челябинская область попала в рейтинг худших по экологической обстановке, назвали недостоверными. Об этом URA.RU 25 января заявил министр экологии региона Сергей Лихачев. «В начале года принято анализировать итоги прошлых лет, составлять различные рейтинги. Мы не в первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда данные искажаются или являются достоверными, но устаревшими», — пояснил Лихачев. Он также отметил, что ведомство ежемесячно отчитывается перед Минприроды России о выполнении предприятиями региона обязательств, в том числе в рамках проекта «Чистый воздух». Эта информация проверяется на федеральном уровне и публикуется в официальных источниках. В пресс-службе Минприроды уточнили, что Челябинск — лидер по снижению загрязняющих выбросов. В 2023 году зафиксированы темпы улучшения экологической обстановки, которые значительно выше других проблемных зон. «По итогам 2023 года выбросы загрязняющих веществ в 12 городах в среднем уменьшились на 12%. Самое большое снижение в Челябинске — 43%, затем идет Медногорск — 17%, а за ним Череповец — 16%», — сообщили в министерстве. Платформа «Если быть точным» опубликовала рейтинг, в который вошла Челябинская область, как зона с сложной экологической обстановкой по состоянию на 2022 год. Восемь регионов получили рейтинг Е — высокая выраженность проблемы.