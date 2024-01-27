Сто тысяч немцев вышли на акции протеста против правого экстремизма

28 января 2024 в 07:57 Размер текста - 17 +

Протесты прошли мирно и спокойно, сообщил начальник полиции (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Примерно 100 тысяч немцев вышли на протесты в Дюссельдорфе против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщает полиция города. «На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек… Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в сообщении пресс -службы ведомства. Протесты шли около пяти часов. Во время них в городе наблюдались перебои в транспортном сообщении. Как заявил начальник городской полиции, демонстрация прошла мирно и спокойно. Протесты против правого экстремизма прошли не только в Дюссельдорфе. Они охватили еще несколько городов. Демонстрации состоялись из-за сообщения в СМИ, что в ноябре представители АдГ встретились с лидерами ультраправых и неонацистских организаций. На встрече был предложен план, по которому страну должны были покинуть сотни мигрантов и политических беженцев.

Примерно 100 тысяч немцев вышли на протесты в Дюссельдорфе против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщает полиция города. «На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек… Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Протесты шли около пяти часов. Во время них в городе наблюдались перебои в транспортном сообщении. Как заявил начальник городской полиции, демонстрация прошла мирно и спокойно. Протесты против правого экстремизма прошли не только в Дюссельдорфе. Они охватили еще несколько городов. Демонстрации состоялись из-за сообщения в СМИ, что в ноябре представители АдГ встретились с лидерами ультраправых и неонацистских организаций. На встрече был предложен план, по которому страну должны были покинуть сотни мигрантов и политических беженцев.