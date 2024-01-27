Сто тысяч немцев вышли на акции протеста против правого экстремизма

Примерно 100 тысяч немцев вышли на протесты в Дюссельдорфе против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщает полиция города.
«На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек… Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в
Протесты шли около пяти часов. Во время них в городе наблюдались перебои в транспортном сообщении. Как заявил начальник городской полиции, демонстрация прошла мирно и спокойно.
Протесты против правого экстремизма прошли не только в Дюссельдорфе. Они охватили еще несколько городов.
Демонстрации состоялись из-за сообщения в СМИ, что в ноябре представители АдГ встретились с лидерами ультраправых и неонацистских организаций. На встрече был предложен план, по которому страну должны были покинуть сотни мигрантов и политических беженцев.
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