27 января 2024

Сто тысяч немцев вышли на акции протеста против правого экстремизма

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг, омон
Протесты прошли мирно и спокойно, сообщил начальник полиции (архивное фото) Фото:

Примерно 100 тысяч немцев вышли на протесты в Дюссельдорфе против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщает полиция города.

«На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек… Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Протесты шли около пяти часов. Во время них в городе наблюдались перебои в транспортном сообщении. Как заявил начальник городской полиции, демонстрация прошла мирно и спокойно.

Протесты против правого экстремизма прошли не только в Дюссельдорфе. Они охватили еще несколько городов.

Демонстрации состоялись из-за сообщения в СМИ, что в ноябре представители АдГ встретились с лидерами ультраправых и неонацистских организаций. На встрече был предложен план, по которому страну должны были покинуть сотни мигрантов и политических беженцев.

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Примерно 100 тысяч немцев вышли на протесты в Дюссельдорфе против оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и правого экстремизма. Об этом сообщает полиция города. «На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек… Имели место единичные нарушения закона о собраниях, в том числе использование пиротехники», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Протесты шли около пяти часов. Во время них в городе наблюдались перебои в транспортном сообщении. Как заявил начальник городской полиции, демонстрация прошла мирно и спокойно. Протесты против правого экстремизма прошли не только в Дюссельдорфе. Они охватили еще несколько городов. Демонстрации состоялись из-за сообщения в СМИ, что в ноябре представители АдГ встретились с лидерами ультраправых и неонацистских организаций. На встрече был предложен план, по которому страну должны были покинуть сотни мигрантов и политических беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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