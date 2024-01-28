О чем говорили Путин и Лукашенко перед заседанием Высшего госсовета

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели первую в 2024 году очную встречу. URA.RU собрало главные события второго дня переговоров лидеров двух стран в Санкт-Петербурге.
Главные темы переговоров
На встрече двух лидеров Путина и Лукашенко были затронуты вопросы развития военно-промышленного комплекса и сотрудничества в Арктике. По словам белорусского президента, в ходе беседы были обсуждены многие многие проблемы, а также вопросы дальнейшего развития с учетом опыта СВО. Путин отметил, что в целом сотрудничество двух стран развивается очень динамично. За девять месяцев прошлого года товарооборот составил 42,5 миллиарда долларов и постоянно растет. Россия инвестировала четыре миллиарда долларов в экономику Белоруссии. Эта работа идет в двустороннем режиме, заявил Путин.
Запуск зимовочного комплекса в Антарктиде
28 января Путин и Лукашенко в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. По словам президента России, это важное событие для ученых-полярников. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», — заявил Путин. Лукашенко поблагодарил за работу и отметил научно-техническое участие Белоруссии.
Лукашенко о возвращении Украины в славянское братство
Белоруссий лидер выразил надежду на возвращение Украины к славянскому братству. Необходимо восстановить сотрудничество между Россией, Беларусью и Украиной, заявил Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил понимание, что каждый народ имеет право на свой выбор и курс развития. Но Украина в конечном счете все равно вернется к своим славянским соседям, заявил Лукашенко.
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