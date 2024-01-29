В Челябинске появился новый маршрут №5, который будет следовать от остановки «Поселок АМЗ» до «ЧКПЗ». Рейс обслуживают четыре автобуса, в феврале начнут курсировать еще 15, сообщили URA.RU 29 января в пресс-службе перевозчика.
«Запускаем новый автобус №5 по регулируемому тарифу. Он будет следовать от остановки „Поселок АМЗ“ по улицам: Весенняя, Блюхера, Доватора, Гагарина, и по Копейскому шоссе до остановки „ЧКПЗ“», — уточнили в пресс-службе.
На маршрут выпустили четыре автобуса. В феврале планируют добавить еще 15 автобусов среднего класса. Они будут совершать рейсы ежедневно каждые 8-15 минут. К подвижному составу предъявлены повышенные требования, в том числе кондиционер и валидаторы.
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