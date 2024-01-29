Общество ЖКХ и Городская среда В Копейске с родителей потребовали оплатить чистку крыши детского сада 30 января 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + С родителей потребовали по тысяче рублей на уборку снега и наледи с крыши детсада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, заведующая детского сада потребовала с родителей воспитанников собрать деньги на очистку кровли от снега и наледи. Об этом URA.RU сообщили родители малышей. «Воспитатели передали слова заведующей, что нужно с каждой группы собрать деньги на чистку крыши от снега и сосулек. Мотивировала безопасностью детей», — рассказали URA.RU родители воспитанников детского сада №53. По словам родителей, с каждой группы потребовали по одной тысяче рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что им поступило аналогичное сообщение. «Сообщение поступило на горячую линию прокуратуры Челябинской области. По фактам, изложенным в обращении, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость очистки кровли образовательных учреждений Копейска после обильных снегопадов достигает нескольких сотен тысяч рублей. Мэр Копейска потребовал привлекать для этого сторонние организации, отметив, что безопасность превыше всего. В Копейске, городе-спутнике Челябинска, заведующая детского сада потребовала с родителей воспитанников собрать деньги на очистку кровли от снега и наледи. Об этом URA.RU сообщили родители малышей. «Воспитатели передали слова заведующей, что нужно с каждой группы собрать деньги на чистку крыши от снега и сосулек. Мотивировала безопасностью детей», — рассказали URA.RU родители воспитанников детского сада №53. По словам родителей, с каждой группы потребовали по одной тысяче рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Копейска, к моменту публикации новости ответ на него не поступал. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что им поступило аналогичное сообщение. «Сообщение поступило на горячую линию прокуратуры Челябинской области. По фактам, изложенным в обращении, проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость очистки кровли образовательных учреждений Копейска после обильных снегопадов достигает нескольких сотен тысяч рублей. Мэр Копейска потребовал привлекать для этого сторонние организации, отметив, что безопасность превыше всего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям