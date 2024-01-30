В Челябинскую область не пропустили 330 тонн фиктивного пива

Из региона в Казахстан возвращено 330 тонн немаркированного пива, сообщил Пономарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область за 2023 год пытались ввезти 330 тонн немаркированного пива. В Республику Казахстан было возвращено 18 партий, сообщил на пресс-конференции начальник челябинской таможни Михаил Пономарев.

«За 2023 год было выявлено 417 тысяч немаркированных товаров при ввозе из Республики Казахстан. Например, пиво по документам было заявлено как безалкогольное, но экспертиза установила наличие алкоголя. Мы выявили 18 партий или 330 тонн фиктивных товаров, все были возвращены в Казахстан», — передает слова Пономарева корреспондент URA.RU.

Пономарев отметил, что за 2023 год нарушители переориентировались на немаркированную продукцию. Попытки ввоза фиктивных товаров или продукции без маркировок кратно возросли, а контрафакта при этом сократились до 14 тысяч единиц.