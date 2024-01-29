В Екатеринбурге осудили 22-летнюю мать, чья двухлетняя дочка утонула в ванной

30 января 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Валентина будет отбывать наказание в колонии поселения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летней Валентине, чья двухлетняя дочка утонула в ванной. Трагедия произошла на Эльмаше 19 сентября прошлого года. «Орджоникидзевский районный суд признал Валентину виновной по статье 109 УК „Причинение смерти по неосторожности“. Ей назначили год ограничения свободы. Осужденной запрещено покидать пределы Екатеринбурга. Переезжать без разрешения контролирующего органа (ФСИН). Ей нужно будет отмечаться. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», — сообщает «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла утром 19 сентября в многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге. Тогда двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь. По данным прокуратуры, женщина осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.

В Екатеринбурге вынесли приговор 22-летней Валентине, чья двухлетняя дочка утонула в ванной. Трагедия произошла на Эльмаше 19 сентября прошлого года. «Орджоникидзевский районный суд признал Валентину виновной по статье 109 УК „Причинение смерти по неосторожности“. Ей назначили год ограничения свободы. Осужденной запрещено покидать пределы Екатеринбурга. Переезжать без разрешения контролирующего органа (ФСИН). Ей нужно будет отмечаться. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», — сообщает «КП-Екатеринбург». Трагедия произошла утром 19 сентября в многоэтажном доме на улице Шефской в Екатеринбурге. Тогда двухлетняя девочка утонула, купаясь в ванной. В крови матери, оставившей ребенка без присмотра, был найден алкоголь. По данным прокуратуры, женщина осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.