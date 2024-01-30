У Байдена есть три варианта по погашению волнений в Техасе

Эксперт РСМД Мирзаян: Байдену нужна победа в Иране для усмирения Техаса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден рискует потерять поддержку латиноамериканских избирателей, сказал Геворг Мирзаян Фото:

Администрация американского лидера Джо Байдена зашла в тупик в разрешении ситуации с Техасом из-за низкой поддержки президента. У него есть три варианта, как прекратить мятеж. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Байден потребовал убрать ограждения, но правительство штата отказалось. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. Сторону штата занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США.

Новость по теме
США могут потерять один из штатов: конфликт Техаса и Байдена

«Конфликт будет развиваться очень просто. Администрация Байдена находится в тупиковой ситуации. Львиная доля населения США поддерживает позицию кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканцев в миграционном вопросе. Предпринять жесткие силовые действия против Техаса демократы не могут, потому что для этого у президента должен быть большой авторитет. У него есть юридические возможности. Он способен ввести войска, мобилизовать нацгвардию. Но это может сделать только человек, обладающий безусловным авторитетом общества, а не тот, чей антирейтинг в стране составляет минус 15%. Этого не может сделать президент, при котором лишь 22% американцев считают, что США идут в правильном направлении», — сказал Геворг Мирзаян.

У Байдена есть три варианта разрешения конфликта. «Он может, как сказали в Техасе, отойти в сторонку и не мешать тому, как штат сам себя защищает. Однако это чревато потерей репутации, рейтингов и приобретению статуса „тряпочного президента“, „хромой утки“. Вариант второй, он может поступить, согласно принципу: „не можешь чему-то сопротивляться, то возглавь“, — и попытаться дальше продвигать идею о том, что он за прекращение нелегальной миграции, но тут мешает Конгресс. Это чревато потерей избирателей со стороны латиносов», — подчеркнул доцент.

Собеседник агентства отметил, что есть и менее рискованная стратегия для Байдена в решении вопроса с Техасом. «Третий вариант называется „маленькая победоносная“. Байден попытается отвлечь внимание от противостояния в Техасе через начало войны против Ирана, государства, в ненависти к которому объединены и демократы, и республиканцы. Вопрос лишь в методах. Тем более очень удачно, что у американцев появился повод для начала военной операции против Ирана в виде ударов иранских прокси по американским базам. Так что у Байдена есть варианты, они неидеальные. Вопрос лишь в том, какой из них он выберет», — объяснил эксперт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация американского лидера Джо Байдена зашла в тупик в разрешении ситуации с Техасом из-за низкой поддержки президента. У него есть три варианта, как прекратить мятеж. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Байден потребовал убрать ограждения, но правительство штата отказалось. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. Сторону штата занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США. «Конфликт будет развиваться очень просто. Администрация Байдена находится в тупиковой ситуации. Львиная доля населения США поддерживает позицию кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканцев в миграционном вопросе. Предпринять жесткие силовые действия против Техаса демократы не могут, потому что для этого у президента должен быть большой авторитет. У него есть юридические возможности. Он способен ввести войска, мобилизовать нацгвардию. Но это может сделать только человек, обладающий безусловным авторитетом общества, а не тот, чей антирейтинг в стране составляет минус 15%. Этого не может сделать президент, при котором лишь 22% американцев считают, что США идут в правильном направлении», — сказал Геворг Мирзаян. У Байдена есть три варианта разрешения конфликта. «Он может, как сказали в Техасе, отойти в сторонку и не мешать тому, как штат сам себя защищает. Однако это чревато потерей репутации, рейтингов и приобретению статуса „тряпочного президента“, „хромой утки“. Вариант второй, он может поступить, согласно принципу: „не можешь чему-то сопротивляться, то возглавь“, — и попытаться дальше продвигать идею о том, что он за прекращение нелегальной миграции, но тут мешает Конгресс. Это чревато потерей избирателей со стороны латиносов», — подчеркнул доцент. Собеседник агентства отметил, что есть и менее рискованная стратегия для Байдена в решении вопроса с Техасом. «Третий вариант называется „маленькая победоносная“. Байден попытается отвлечь внимание от противостояния в Техасе через начало войны против Ирана, государства, в ненависти к которому объединены и демократы, и республиканцы. Вопрос лишь в методах. Тем более очень удачно, что у американцев появился повод для начала военной операции против Ирана в виде ударов иранских прокси по американским базам. Так что у Байдена есть варианты, они неидеальные. Вопрос лишь в том, какой из них он выберет», — объяснил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...