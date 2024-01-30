У Байдена есть три варианта по погашению волнений в Техасе

Эксперт РСМД Мирзаян: Байдену нужна победа в Иране для усмирения Техаса

30 января 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Байден рискует потерять поддержку латиноамериканских избирателей, сказал Геворг Мирзаян Фото: Официальный сайт президента Украины Администрация американского лидера Джо Байдена зашла в тупик в разрешении ситуации с Техасом из-за низкой поддержки президента. У него есть три варианта, как прекратить мятеж. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Байден потребовал убрать ограждения, но правительство штата отказалось. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. Сторону штата занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США. Новость по теме США могут потерять один из штатов: конфликт Техаса и Байдена «Конфликт будет развиваться очень просто. Администрация Байдена находится в тупиковой ситуации. Львиная доля населения США поддерживает позицию кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканцев в миграционном вопросе. Предпринять жесткие силовые действия против Техаса демократы не могут, потому что для этого у президента должен быть большой авторитет. У него есть юридические возможности. Он способен ввести войска, мобилизовать нацгвардию. Но это может сделать только человек, обладающий безусловным авторитетом общества, а не тот, чей антирейтинг в стране составляет минус 15%. Этого не может сделать президент, при котором лишь 22% американцев считают, что США идут в правильном направлении», — сказал Геворг Мирзаян. У Байдена есть три варианта разрешения конфликта. «Он может, как сказали в Техасе, отойти в сторонку и не мешать тому, как штат сам себя защищает. Однако это чревато потерей репутации, рейтингов и приобретению статуса „тряпочного президента“, „хромой утки“. Вариант второй, он может поступить, согласно принципу: „не можешь чему-то сопротивляться, то возглавь“, — и попытаться дальше продвигать идею о том, что он за прекращение нелегальной миграции, но тут мешает Конгресс. Это чревато потерей избирателей со стороны латиносов», — подчеркнул доцент. Собеседник агентства отметил, что есть и менее рискованная стратегия для Байдена в решении вопроса с Техасом. «Третий вариант называется „маленькая победоносная“. Байден попытается отвлечь внимание от противостояния в Техасе через начало войны против Ирана, государства, в ненависти к которому объединены и демократы, и республиканцы. Вопрос лишь в методах. Тем более очень удачно, что у американцев появился повод для начала военной операции против Ирана в виде ударов иранских прокси по американским базам. Так что у Байдена есть варианты, они неидеальные. Вопрос лишь в том, какой из них он выберет», — объяснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация американского лидера Джо Байдена зашла в тупик в разрешении ситуации с Техасом из-за низкой поддержки президента. У него есть три варианта, как прекратить мятеж. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Конфликт на границе Техаса и Мексики возник из-за установки местной погранслужбой колючей проволоки, которую использовали для защиты от нелегальных мигрантов. Байден потребовал убрать ограждения, но правительство штата отказалось. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пригрозил главе Белого дома вооруженным конфликтом. Сторону штата занял профсоюз агентов и сотрудников пограничной службы США. «Конфликт будет развиваться очень просто. Администрация Байдена находится в тупиковой ситуации. Львиная доля населения США поддерживает позицию кандидата в президенты Дональда Трампа и республиканцев в миграционном вопросе. Предпринять жесткие силовые действия против Техаса демократы не могут, потому что для этого у президента должен быть большой авторитет. У него есть юридические возможности. Он способен ввести войска, мобилизовать нацгвардию. Но это может сделать только человек, обладающий безусловным авторитетом общества, а не тот, чей антирейтинг в стране составляет минус 15%. Этого не может сделать президент, при котором лишь 22% американцев считают, что США идут в правильном направлении», — сказал Геворг Мирзаян. У Байдена есть три варианта разрешения конфликта. «Он может, как сказали в Техасе, отойти в сторонку и не мешать тому, как штат сам себя защищает. Однако это чревато потерей репутации, рейтингов и приобретению статуса „тряпочного президента“, „хромой утки“. Вариант второй, он может поступить, согласно принципу: „не можешь чему-то сопротивляться, то возглавь“, — и попытаться дальше продвигать идею о том, что он за прекращение нелегальной миграции, но тут мешает Конгресс. Это чревато потерей избирателей со стороны латиносов», — подчеркнул доцент. Собеседник агентства отметил, что есть и менее рискованная стратегия для Байдена в решении вопроса с Техасом. «Третий вариант называется „маленькая победоносная“. Байден попытается отвлечь внимание от противостояния в Техасе через начало войны против Ирана, государства, в ненависти к которому объединены и демократы, и республиканцы. Вопрос лишь в методах. Тем более очень удачно, что у американцев появился повод для начала военной операции против Ирана в виде ударов иранских прокси по американским базам. Так что у Байдена есть варианты, они неидеальные. Вопрос лишь в том, какой из них он выберет», — объяснил эксперт.