31 января 2024

Таможенники не выпустили десять тонн муки из Челябинской области в Казахстан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий на мукомольном заводе в селе Первомайский. Екатеринбург, мешки с мукой
Десять тонн муки пытались вывезти под видом отрубей Фото:

На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) таможенники остановили незаконный вывоз десяти тонн муки из России в Республику Казахстан. О том, что партию пытались провезти под видом отрубей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

«Незаконный вывоз десяти тонн пшеничной муки предотвратила мобильная группа таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону. По словам водителя фуры, в грузовом отсеке находились отруби. Однако вместо заявленной продукции выявлено наличие муки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Документов на муку у перевозчика не оказалось. Фуру возвратили в Россию и направили информацию о нарушении в Россельхознадзор.

Муку возвратили на территорию России
Муку возвратили на территорию России

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На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) таможенники остановили незаконный вывоз десяти тонн муки из России в Республику Казахстан. О том, что партию пытались провезти под видом отрубей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни. «Незаконный вывоз десяти тонн пшеничной муки предотвратила мобильная группа таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону. По словам водителя фуры, в грузовом отсеке находились отруби. Однако вместо заявленной продукции выявлено наличие муки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Документов на муку у перевозчика не оказалось. Фуру возвратили в Россию и направили информацию о нарушении в Россельхознадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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