На таможенном пункте «Бугристое» (Челябинская область) таможенники остановили незаконный вывоз десяти тонн муки из России в Республику Казахстан. О том, что партию пытались провезти под видом отрубей, URA.RU сообщили в пресс-службе челябинской таможни.
«Незаконный вывоз десяти тонн пшеничной муки предотвратила мобильная группа таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону. По словам водителя фуры, в грузовом отсеке находились отруби. Однако вместо заявленной продукции выявлено наличие муки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Документов на муку у перевозчика не оказалось. Фуру возвратили в Россию и направили информацию о нарушении в Россельхознадзор.
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