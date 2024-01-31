РБК: в Челябинске в начале 2024 года подорожало вторичное жилье

01 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Стоимость вторичного «квадрата» выросла на 1,82% до 86 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в январе 2024 года средняя стоимость вторичного «квадрата» на рынке недвижимости выросла на 1,82% и составляет 85 847 рублей. На данный момент аналитики ожидают стабилизации цен на вторичное жилье, сообщается на сайте о недвижимости. «В январе 2024 года в Челябинске стоимость вторички выросла на 1,82%. На данный момент квадратный метр вторичного жилья в городе в среднем стоит 85 847 рублей. В перспективе аналитики компании ожидают в 2024 году ценовой стагнации на вторичном рынке жилья в Челябинске», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на расчеты консалтинговой компании SRG. По словам партнера группы SRG Максима Русакова, в условиях экономических изменений, собственники не спешат продавать жилье, соответственно снижается число сделок и цены на вторичном рынке стабилизируются. В 2024 году ожидается стагнация рынка с небольшим ростом цен, который при этом будет отставать от роста заработных плат, делая недвижимость более доступной в ближайшие два-три года. Аналитики отметили, сильнее всего в начале 2024 года цены выросли в Барнауле, Курске и Улан-Удэ. Снижение же цен на вторичном рынке жилья отмечено только в одном городе из 50 — это Кемерово.

В Челябинске в январе 2024 года средняя стоимость вторичного «квадрата» на рынке недвижимости выросла на 1,82% и составляет 85 847 рублей. На данный момент аналитики ожидают стабилизации цен на вторичное жилье, сообщается на сайте о недвижимости. «В январе 2024 года в Челябинске стоимость вторички выросла на 1,82%. На данный момент квадратный метр вторичного жилья в городе в среднем стоит 85 847 рублей. В перспективе аналитики компании ожидают в 2024 году ценовой стагнации на вторичном рынке жилья в Челябинске», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на расчеты консалтинговой компании SRG. По словам партнера группы SRG Максима Русакова, в условиях экономических изменений, собственники не спешат продавать жилье, соответственно снижается число сделок и цены на вторичном рынке стабилизируются. В 2024 году ожидается стагнация рынка с небольшим ростом цен, который при этом будет отставать от роста заработных плат, делая недвижимость более доступной в ближайшие два-три года. Аналитики отметили, сильнее всего в начале 2024 года цены выросли в Барнауле, Курске и Улан-Удэ. Снижение же цен на вторичном рынке жилья отмечено только в одном городе из 50 — это Кемерово.