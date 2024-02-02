Организаторы «Нашествия» перенесли рок-фестиваль на следующий год

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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , массовое мероприятие, толпа, фестиваль атмосфера, день города, скопление людей
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Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходил ежегодно в Калужской области, сообщили о его переносе. Ближайший фестиваль состоится только в 2025 году.

«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль НАШЕСТВИЕ на следующий год», -сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Решение они объяснили невозможностью соблюсти требования безопасности.

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Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходил ежегодно в Калужской области, сообщили о его переносе. Ближайший фестиваль состоится только в 2025 году. «С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль НАШЕСТВИЕ на следующий год», -сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Решение они объяснили невозможностью соблюсти требования безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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