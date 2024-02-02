Развлечения Культура Организаторы «Нашествия» перенесли рок-фестиваль на следующий год 02 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 + . Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходил ежегодно в Калужской области, сообщили о его переносе. Ближайший фестиваль состоится только в 2025 году. «С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль НАШЕСТВИЕ на следующий год», -сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Решение они объяснили невозможностью соблюсти требования безопасности. Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходил ежегодно в Калужской области, сообщили о его переносе. Ближайший фестиваль состоится только в 2025 году. «С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль НАШЕСТВИЕ на следующий год», -сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Решение они объяснили невозможностью соблюсти требования безопасности. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям