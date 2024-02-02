Организаторы «Нашествия» перенесли рок-фестиваль на следующий год

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Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который проходил ежегодно в Калужской области, сообщили о его переносе. Ближайший фестиваль состоится только в 2025 году.
«С сожалением объявляем, что мы вынуждены перенести фестиваль НАШЕСТВИЕ на следующий год», -сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в соцсети «Вконтакте». Решение они объяснили невозможностью соблюсти требования безопасности.
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