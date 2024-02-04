04 февраля 2024

Пермяк сжег угнанный автомобиль, когда поехал за сигаретами

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Мужчина въехал в сугроб, а затем автомобиль загорелся Фото:

Владелец автомойки в городе Березники (Пермский край) угнал машину знакомой, чтобы съездить за сигаретами. В этот момент мужчина был пьян. Женщина привезла ему машину и оставила на ночь вместе с ключами, так как доверяла, но утром не обнаружила автомобиль на мойке.

«Ранним утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что после столкновения с сугробом, угонщик оставил машину. Автомобиль загорелся из-за неисправностей в механизме. На мужчину завели уголовное дело.

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Владелец автомойки в городе Березники (Пермский край) угнал машину знакомой, чтобы съездить за сигаретами. В этот момент мужчина был пьян. Женщина привезла ему машину и оставила на ночь вместе с ключами, так как доверяла, но утром не обнаружила автомобиль на мойке. «Ранним утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Уточняется, что после столкновения с сугробом, угонщик оставил машину. Автомобиль загорелся из-за неисправностей в механизме. На мужчину завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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