Пермяк сжег угнанный автомобиль, когда поехал за сигаретами

Владелец автомойки в городе Березники (Пермский край) угнал машину знакомой, чтобы съездить за сигаретами. В этот момент мужчина был пьян. Женщина привезла ему машину и оставила на ночь вместе с ключами, так как доверяла, но утром не обнаружила автомобиль на мойке.
«Ранним утром мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить за сигаретами. Зная, где хранятся ключи от машины, он взял их и поехал в магазин на автомобиле потерпевшей. Не справившись с управлением, фигурант въехал в сугроб, и повредил переднюю часть машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Уточняется, что после столкновения с сугробом, угонщик оставил машину. Автомобиль загорелся из-за неисправностей в механизме. На мужчину завели уголовное дело.
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