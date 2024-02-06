В ледовом городке Челябинска продлили закрытие горок

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Ледовый городок. Челябинск, ледовый городок, горка
Катание на горках 6 февраля будет запрещено до 20:00 Фото:

В Челябинске 6 февраля продлили ограничения по посещению горок в ледовом городке. О том, что катание с горок запрещено до 20:00, сообщили в пресс-службе управления культуры города.

«На территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 6 февраля до 20:00 6 февраля закрыты горки. Меры приняты для обеспечения безопасности посетителей», — сообщили в пресс-службе.

Ледовый городок будет открыт до 23:00. В управлении отметили, что из-за погоды в ближайшие дни могут ввести дополнительные ограничения. Горки закрыли накануне из-за потепления.

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В Челябинске 6 февраля продлили ограничения по посещению горок в ледовом городке. О том, что катание с горок запрещено до 20:00, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 6 февраля до 20:00 6 февраля закрыты горки. Меры приняты для обеспечения безопасности посетителей», — сообщили в пресс-службе. Ледовый городок будет открыт до 23:00. В управлении отметили, что из-за погоды в ближайшие дни могут ввести дополнительные ограничения. Горки закрыли накануне из-за потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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