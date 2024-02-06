В ледовом городке Челябинска продлили закрытие горок

06 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Катание на горках 6 февраля будет запрещено до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 6 февраля продлили ограничения по посещению горок в ледовом городке. О том, что катание с горок запрещено до 20:00, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 6 февраля до 20:00 6 февраля закрыты горки. Меры приняты для обеспечения безопасности посетителей», — сообщили в пресс-службе. Ледовый городок будет открыт до 23:00. В управлении отметили, что из-за погоды в ближайшие дни могут ввести дополнительные ограничения. Горки закрыли накануне из-за потепления.

В Челябинске 6 февраля продлили ограничения по посещению горок в ледовом городке. О том, что катание с горок запрещено до 20:00, сообщили в пресс-службе управления культуры города. «На территории ледового городка „Малахитовая шкатулка“ на площади Революции 6 февраля до 20:00 6 февраля закрыты горки. Меры приняты для обеспечения безопасности посетителей», — сообщили в пресс-службе. Ледовый городок будет открыт до 23:00. В управлении отметили, что из-за погоды в ближайшие дни могут ввести дополнительные ограничения. Горки закрыли накануне из-за потепления.