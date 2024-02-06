Wildberries отрицает нарушение трудовых прав челябинцев

В компании Wildberries ответили на претензии федерации профсоюзов региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания Wildberries отрицает нарушение трудовых прав сотрудников в Челябинской области. Как URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса, никакие сведения о нарушениях до компании не доходили.

«Мы не получали сведений о нарушении требований трудового законодательства на территории Челябинской области. Wildberries не нарушает требование о подписании трудовых договоров в двустороннем порядке», — прокомментировали URA.RU в офисе интернет-платформы.

На нарушение трудового законодательства весной 2023 года указали представители федерации профсоюзов региона. В мае организация направляла в Москву и Подольск по юридическому адресу инспекторов, которых в офисе маркетплейса никто не принял. Составленные акты были направлены в прокуратуру, которая предписала Wildberries устранить нарушения и наказать виновных. Как URA.RU сообщили в пресс-службе федерации профсоюзов, было выявлено несколько нарушений. Одно из них касалось нарушения порядка заключения трудовых договоров.

«Возможность использования простой электронной подписи [при заключении трудового договора] подтверждена официальным ответом Роструда. Проставление электронной подписи фиксируется на каждом экземпляре трудового договора в виде графического образа, подтверждающего подписание договора в электронном виде. При подписании бумажной версии договора оба экземпляра содержат подписи сторон», — настаивают в компании.

Прокуратура также усмотрела нарушения в отсутствии инструктажей по технике безопасности и предрейсовых осмотров для водителей. В Wildberries утверждают, что все проводят. Были только единичные случаи нарушений, но их сотрудники устранили самостоятельно, без привлечения к дисциплинарной ответственности.

Собеседники URA.RU в Wildberries отметили, что челябинская федерация профсоюзов не может действовать за пределами региона. Обращения в офисы в Москве и Подольске в компании сочли неправомочными. В прокуратуре рассудили иначе, возбудив два дела об административных правонарушениях.