Девочка, чье тело нашли в Челябинске, не хотела учиться в другой школе

Девочка переживала из-за перевода в новую школу
Школьница, чье тело нашли в квартире в Ленинском районе Челябинска, должна была переводиться в другую школу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из-за этого она очень сильно переживала.
«Девочка не хотела менять школу. Очень переживала из-за расставания с одноклассниками», — рассказал источник.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ее смерти. Предварительно, смерть девочки не носит криминальный характер.
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