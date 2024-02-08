Девочка, чье тело нашли в Челябинске, не хотела учиться в другой школе

Девочка переживала из-за перевода в новую школу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьница, чье тело нашли в квартире в Ленинском районе Челябинска, должна была переводиться в другую школу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из-за этого она очень сильно переживала.

«Девочка не хотела менять школу. Очень переживала из-за расставания с одноклассниками», — рассказал источник.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ее смерти. Предварительно, смерть девочки не носит криминальный характер.