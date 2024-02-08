Девочка, чье тело нашли в Челябинске, не хотела учиться в другой школе

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Начало учебного года в гимназии №212 "Екатеринбург-Париж". Екатеринбург, школьницы, школьная форма, дети, первое сентября, день знаний, школа, школьники, бантики
Девочка переживала из-за перевода в новую школу Фото:

Школьница, чье тело нашли в квартире в Ленинском районе Челябинска, должна была переводиться в другую школу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из-за этого она очень сильно переживала.

«Девочка не хотела менять школу. Очень переживала из-за расставания с одноклассниками», — рассказал источник.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ее смерти. Предварительно, смерть девочки не носит криминальный характер.

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Школьница, чье тело нашли в квартире в Ленинском районе Челябинска, должна была переводиться в другую школу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, из-за этого она очень сильно переживала. «Девочка не хотела менять школу. Очень переживала из-за расставания с одноклассниками», — рассказал источник. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ее смерти. Предварительно, смерть девочки не носит криминальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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