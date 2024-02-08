Пермяк очнулся на теплотрассе после трех глотков вина с незнакомкой

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Мужчина выпил вина с незнакомкой и пропал на несколько дней Фото:

В Перми нашелся 45-летний Дмитрий Носков, которого искали волонтеры. Своей сестре он рассказал, что встретил на улице незнакомку, предложившую ему выпить вина. Дмитрий сделал три глотка и через несколько дней очнулся на теплотрассе. Что с ним происходило в эти дни, он толком не помнит.

«Говорит, что встретил женщину, ждавшую такси, она предложила выпить вина. Он сделал три глотка на остановке и больше ничего не помнит. У него деньги были, телефон с собой. Ни телефона, ни зарядки, ни наушников, ни денег вообще. Как оказался на этих трубах — не понимает», — рассказала 59.RU сестра мужчины.

По данным издания, в день своей пропажи, 3 февраля, мужчина должен был добраться с остановки «Улица 9 Мая» на работу к сестре на улицу Левченко. Очнулся он лишь 8 февраля возле теплотрассы в районе Ипподрома. После это пришел к сестре и рассказал ей о случившемся. Сейчас Дмитрий планирует вернуться домой в Верещагино. В Пермь он приезжал, чтобы найти работу.

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В Перми нашелся 45-летний Дмитрий Носков, которого искали волонтеры. Своей сестре он рассказал, что встретил на улице незнакомку, предложившую ему выпить вина. Дмитрий сделал три глотка и через несколько дней очнулся на теплотрассе. Что с ним происходило в эти дни, он толком не помнит. «Говорит, что встретил женщину, ждавшую такси, она предложила выпить вина. Он сделал три глотка на остановке и больше ничего не помнит. У него деньги были, телефон с собой. Ни телефона, ни зарядки, ни наушников, ни денег вообще. Как оказался на этих трубах — не понимает», — рассказала 59.RU сестра мужчины. По данным издания, в день своей пропажи, 3 февраля, мужчина должен был добраться с остановки «Улица 9 Мая» на работу к сестре на улицу Левченко. Очнулся он лишь 8 февраля возле теплотрассы в районе Ипподрома. После это пришел к сестре и рассказал ей о случившемся. Сейчас Дмитрий планирует вернуться домой в Верещагино. В Пермь он приезжал, чтобы найти работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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