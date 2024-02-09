09 февраля 2024

Бывший водитель скорой в челябинском поселке делает памятник участникам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Челябинский мастер хочет сделать памятник войнам, участвующим в СВО Фото:

Бывший водитель скорой помощи в Нагайбакском районе Челябинской области Аркадий Исаев самостоятельно делает памятник участникам спецоперации. Металлическую статую солдата он хочет поставить в поселке Остроленский, сообщают местные СМИ.

«Житель поселка Остроленский [Нагайбакский район] Аркадий Исаев задумал благое дело. Он решил поставить в родном селе памятник, посвященный воинам, участвующим в спецоперации», — сообщает районное издание «Всходы».

В последние годы Исаев живет в Фершампенуазе, где раньше работал водителем на скорой помощи. Но связи со своей малой родиной — поселком Остроленский — не теряет. Электроды для сварки мужчине предоставляет местный депутат районного собрания Алексей Кинзин. Сам Исаев на памятник из металла потратил десять тысяч рублей. На этом средства у него закончились и работу над скульптурой пока он вынужден поставить на паузу.

Пока мастер вынужден поставить работу на паузу
Пока мастер вынужден поставить работу на паузу

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Бывший водитель скорой помощи в Нагайбакском районе Челябинской области Аркадий Исаев самостоятельно делает памятник участникам спецоперации. Металлическую статую солдата он хочет поставить в поселке Остроленский, сообщают местные СМИ. «Житель поселка Остроленский [Нагайбакский район] Аркадий Исаев задумал благое дело. Он решил поставить в родном селе памятник, посвященный воинам, участвующим в спецоперации», — сообщает районное издание «Всходы». В последние годы Исаев живет в Фершампенуазе, где раньше работал водителем на скорой помощи. Но связи со своей малой родиной — поселком Остроленский — не теряет. Электроды для сварки мужчине предоставляет местный депутат районного собрания Алексей Кинзин. Сам Исаев на памятник из металла потратил десять тысяч рублей. На этом средства у него закончились и работу над скульптурой пока он вынужден поставить на паузу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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