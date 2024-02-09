Бывший водитель скорой в челябинском поселке делает памятник участникам СВО. Фото

10 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

Челябинский мастер хочет сделать памятник войнам, участвующим в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший водитель скорой помощи в Нагайбакском районе Челябинской области Аркадий Исаев самостоятельно делает памятник участникам спецоперации. Металлическую статую солдата он хочет поставить в поселке Остроленский, сообщают местные СМИ. «Житель поселка Остроленский [Нагайбакский район] Аркадий Исаев задумал благое дело. Он решил поставить в родном селе памятник, посвященный воинам, участвующим в спецоперации», — сообщает районное издание «Всходы». В последние годы Исаев живет в Фершампенуазе, где раньше работал водителем на скорой помощи. Но связи со своей малой родиной — поселком Остроленский — не теряет. Электроды для сварки мужчине предоставляет местный депутат районного собрания Алексей Кинзин. Сам Исаев на памятник из металла потратил десять тысяч рублей. На этом средства у него закончились и работу над скульптурой пока он вынужден поставить на паузу. Пока мастер вынужден поставить работу на паузу Фото с telegram-канала газеты «Всходы»

Бывший водитель скорой помощи в Нагайбакском районе Челябинской области Аркадий Исаев самостоятельно делает памятник участникам спецоперации. Металлическую статую солдата он хочет поставить в поселке Остроленский, сообщают местные СМИ. «Житель поселка Остроленский [Нагайбакский район] Аркадий Исаев задумал благое дело. Он решил поставить в родном селе памятник, посвященный воинам, участвующим в спецоперации», — сообщает районное издание «Всходы». В последние годы Исаев живет в Фершампенуазе, где раньше работал водителем на скорой помощи. Но связи со своей малой родиной — поселком Остроленский — не теряет. Электроды для сварки мужчине предоставляет местный депутат районного собрания Алексей Кинзин. Сам Исаев на памятник из металла потратил десять тысяч рублей. На этом средства у него закончились и работу над скульптурой пока он вынужден поставить на паузу.