Четверть челябинских работодателей симпатизирует служебным романам

«Зарплата.ру»: 23% челябинских работодателей благосклонны к служебным романам

14 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Три четверти служебных романов в Челябинске закончились свадьбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске 23% работодателей симпатизируют служебным романам сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», примерно каждый пятый недоволен такими отношениями подчиненных. «По данным нашего исследования, 23% работодателей относятся положительно, когда в их организации возникают любовные романы. Еще 18%, или приблизительно каждый пятый респондент, недовольны отношениями», — сообщили URA.RU в офисе сервиса. Нейтралитета придерживается 59% опрошенных. При этом 40% частников проведенного опроса посчитали, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Причинами этого становятся частое отвлечение на совместные беседы, перекуры и чаепития (о чем сообщили 83% руководителей), частые опаздывания и задержки на обеденных перерывах (71%), ведение постоянной переписки в рабочих или личных мессенджерах (60%). Сотрудники, между которыми возникли близкие отношения, становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга (9% ответов работодателей). Больше трех четвертей, 76%, указали на еще одну особенность: когда вспыхивают теплые чувства, в коллективе появляется множество сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку. Это никак не сказывается на будущем влюбленных. Среди респондентов 75% признались, что в их практике служебные романы благополучно закончились свадьбой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 23% работодателей симпатизируют служебным романам сотрудников. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», примерно каждый пятый недоволен такими отношениями подчиненных. «По данным нашего исследования, 23% работодателей относятся положительно, когда в их организации возникают любовные романы. Еще 18%, или приблизительно каждый пятый респондент, недовольны отношениями», — сообщили URA.RU в офисе сервиса. Нейтралитета придерживается 59% опрошенных. При этом 40% частников проведенного опроса посчитали, что служебные романы негативно сказываются на рабочих результатах. Причинами этого становятся частое отвлечение на совместные беседы, перекуры и чаепития (о чем сообщили 83% руководителей), частые опаздывания и задержки на обеденных перерывах (71%), ведение постоянной переписки в рабочих или личных мессенджерах (60%). Сотрудники, между которыми возникли близкие отношения, становятся сообщниками и прикрывают ошибки друг друга (9% ответов работодателей). Больше трех четвертей, 76%, указали на еще одну особенность: когда вспыхивают теплые чувства, в коллективе появляется множество сплетен, которые плохо влияют на рабочую обстановку. Это никак не сказывается на будущем влюбленных. Среди респондентов 75% признались, что в их практике служебные романы благополучно закончились свадьбой.