13 февраля 2024

Полицейский спас истекающего кровью мужчину в «страшном» пермском поселке

В поселке Октябрьский пермский полицейский спас мужчину, на которого напали
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021. Работа участковых избирательных комиссий на выборах 2021. Пермь, полиция
Полицейский оказал первую помощь пострадавшему и потушил пожар Фото:

В Октябрьском городском округе (Пермский край) оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Семен Доронин спас мужчину, которого пытался зарезать его приятель. Сотрудник полиции оказал пострадавшему первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.

«Местный житель у себя дома получил ранение ножом в ходе конфликта с приятелем. Мужчина лежал на полу в комнате и истекал кровью. Его знакомый, желая скрыть улики, поджег дом, после чего исчез в неизвестном направлении. Капитан полиции Семен Доронин перевязал потерпевшему рану, а потом доставил его в хирургическое отделение районной больницы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему удалось выбраться из горящего дома и прийти к соседу. Именно он вызвал спецслужбы, которые пришли на помощь. После того как мужчину отправили в больницу, Доронин вернулся в горевший дом, нашел причину пожара и вместе с сотрудниками МЧС потушил его. Злоумышленника нашли и заключили под стражу.

Это уже не первое происшествие в поселке. Ранее в нем было совершено двойное убийство супругов. Незадолго до этого в поселке скончался младенец. А летом 2023 года школьник сжег одноклассницу на железнодорожных путях.

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В Октябрьском городском округе (Пермский край) оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Семен Доронин спас мужчину, которого пытался зарезать его приятель. Сотрудник полиции оказал пострадавшему первую помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. «Местный житель у себя дома получил ранение ножом в ходе конфликта с приятелем. Мужчина лежал на полу в комнате и истекал кровью. Его знакомый, желая скрыть улики, поджег дом, после чего исчез в неизвестном направлении. Капитан полиции Семен Доронин перевязал потерпевшему рану, а потом доставил его в хирургическое отделение районной больницы», — сказано в сообщении. Уточняется, что пострадавшему удалось выбраться из горящего дома и прийти к соседу. Именно он вызвал спецслужбы, которые пришли на помощь. После того как мужчину отправили в больницу, Доронин вернулся в горевший дом, нашел причину пожара и вместе с сотрудниками МЧС потушил его. Злоумышленника нашли и заключили под стражу. Это уже не первое происшествие в поселке. Ранее в нем было совершено двойное убийство супругов. Незадолго до этого в поселке скончался младенец. А летом 2023 года школьник сжег одноклассницу на железнодорожных путях.
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