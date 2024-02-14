Пилот из Златоуста (Челябинская область) Евгений Шельвинский встретил на борту самолета боксера Костю Цзю. Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Шельвинский сообщил URA.RU, что встреча произошла в феврале.
«Совершенно случайно встретились на борту судна с прославленным спортсменом Костей Цзю. Перекинулись несколькими репликами. Наши рейсы знаменитости выбирают достаточно часто», — рассказал URA.RU Шельвинский.
Встреча на дневном рейсе получилась непродолжительной. При этом Цзю находился в хорошем настроении.
Как заметил Шельвинский, ранее ему уже приходилось встречать известных персон. В числе пассажиров, с которыми виделись, были Вячеслав Мясников и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», Екатерина Варнава из Comedy Club, футболисты и хоккеисты российских клубов.
Костя Цзю является советским, российским и австралийским боксером. Трижды становился чемпионом СССР, является чемпионом Европы и мира. Внесен в Международный зал боксерской славы.
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