Пилот из Златоуста встретил на борту боксера Костю Цзю. Фото

14 февраля 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Константин Цзю летел на борту «Уральских авиалиний» Фото: Илья Московец © URA.RU Пилот из Златоуста (Челябинская область) Евгений Шельвинский встретил на борту самолета боксера Костю Цзю. Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Шельвинский сообщил URA.RU, что встреча произошла в феврале. «Совершенно случайно встретились на борту судна с прославленным спортсменом Костей Цзю. Перекинулись несколькими репликами. Наши рейсы знаменитости выбирают достаточно часто», — рассказал URA.RU Шельвинский. Встреча на дневном рейсе получилась непродолжительной. При этом Цзю находился в хорошем настроении. Как заметил Шельвинский, ранее ему уже приходилось встречать известных персон. В числе пассажиров, с которыми виделись, были Вячеслав Мясников и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», Екатерина Варнава из Comedy Club, футболисты и хоккеисты российских клубов. Костя Цзю является советским, российским и австралийским боксером. Трижды становился чемпионом СССР, является чемпионом Европы и мира. Внесен в Международный зал боксерской славы. После встречи Константин Цзю и Евгений Шельвинский сфотографировались на память Фото: страница Е. Шельвинского во «ВКонтакте»

Пилот из Златоуста (Челябинская область) Евгений Шельвинский встретил на борту самолета боксера Костю Цзю. Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Шельвинский сообщил URA.RU, что встреча произошла в феврале. «Совершенно случайно встретились на борту судна с прославленным спортсменом Костей Цзю. Перекинулись несколькими репликами. Наши рейсы знаменитости выбирают достаточно часто», — рассказал URA.RU Шельвинский. Встреча на дневном рейсе получилась непродолжительной. При этом Цзю находился в хорошем настроении. Как заметил Шельвинский, ранее ему уже приходилось встречать известных персон. В числе пассажиров, с которыми виделись, были Вячеслав Мясников и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», Екатерина Варнава из Comedy Club, футболисты и хоккеисты российских клубов. Костя Цзю является советским, российским и австралийским боксером. Трижды становился чемпионом СССР, является чемпионом Европы и мира. Внесен в Международный зал боксерской славы.