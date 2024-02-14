Пилот из Златоуста встретил на борту боксера Костю Цзю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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RCC boxing. Екатеринбург, цзю константин
Константин Цзю летел на борту «Уральских авиалиний» Фото:

Пилот из Златоуста (Челябинская область) Евгений Шельвинский встретил на борту самолета боксера Костю Цзю. Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Шельвинский сообщил URA.RU, что встреча произошла в феврале.

«Совершенно случайно встретились на борту судна с прославленным спортсменом Костей Цзю. Перекинулись несколькими репликами. Наши рейсы знаменитости выбирают достаточно часто», — рассказал URA.RU Шельвинский.

Встреча на дневном рейсе получилась непродолжительной. При этом Цзю находился в хорошем настроении.

Как заметил Шельвинский, ранее ему уже приходилось встречать известных персон. В числе пассажиров, с которыми виделись, были Вячеслав Мясников и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», Екатерина Варнава из Comedy Club, футболисты и хоккеисты российских клубов.

Костя Цзю является советским, российским и австралийским боксером. Трижды становился чемпионом СССР, является чемпионом Европы и мира. Внесен в Международный зал боксерской славы.

После встречи Константин Цзю и Евгений Шельвинский сфотографировались на память
После встречи Константин Цзю и Евгений Шельвинский сфотографировались на память
Фото:

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Пилот из Златоуста (Челябинская область) Евгений Шельвинский встретил на борту самолета боксера Костю Цзю. Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» Шельвинский сообщил URA.RU, что встреча произошла в феврале. «Совершенно случайно встретились на борту судна с прославленным спортсменом Костей Цзю. Перекинулись несколькими репликами. Наши рейсы знаменитости выбирают достаточно часто», — рассказал URA.RU Шельвинский. Встреча на дневном рейсе получилась непродолжительной. При этом Цзю находился в хорошем настроении. Как заметил Шельвинский, ранее ему уже приходилось встречать известных персон. В числе пассажиров, с которыми виделись, были Вячеслав Мясников и Роман Постовалов из «Уральских пельменей», Екатерина Варнава из Comedy Club, футболисты и хоккеисты российских клубов. Костя Цзю является советским, российским и австралийским боксером. Трижды становился чемпионом СССР, является чемпионом Европы и мира. Внесен в Международный зал боксерской славы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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