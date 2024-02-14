Трамвай поможет улучшить транспортную связь Солнечного (архивное фото)
В Екатеринбурге трамваи в Солнечный микрорайон будут курсировать с шести утра до десяти вечера. Информация об этом появилась на сайте мэрии.
Первый трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Успеть на последний общественный транспорт можно будет в 22:29 и 21:58 соответственно.
Долгожданный трамвай начнет возить горожан уже с 17 февраля. Новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного.
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