В Екатеринбурге появилось расписание трамваев в Солнечный. Фото

В Екатеринбурге трамваи в Солнечный будут ездить с шести утра и до десяти вечера
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Трамвай поможет улучшить транспортную связь Солнечного (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге трамваи в Солнечный микрорайон будут курсировать с шести утра до десяти вечера. Информация об этом появилась на сайте мэрии.

Первый трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Успеть на последний общественный транспорт можно будет в 22:29 и 21:58 соответственно.

Долгожданный трамвай начнет возить горожан уже с 17 февраля. Новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного.

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В Екатеринбурге трамваи в Солнечный микрорайон будут курсировать с шести утра до десяти вечера. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Первый трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Успеть на последний общественный транспорт можно будет в 22:29 и 21:58 соответственно. Долгожданный трамвай начнет возить горожан уже с 17 февраля. Новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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