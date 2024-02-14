В Екатеринбурге появилось расписание трамваев в Солнечный. Фото

В Екатеринбурге трамваи в Солнечный будут ездить с шести утра и до десяти вечера

14 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Трамвай поможет улучшить транспортную связь Солнечного (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге трамваи в Солнечный микрорайон будут курсировать с шести утра до десяти вечера. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Первый трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Успеть на последний общественный транспорт можно будет в 22:29 и 21:58 соответственно. Долгожданный трамвай начнет возить горожан уже с 17 февраля. Новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного. Фото: сайт администрации Екатеринбурга (https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/)

В Екатеринбурге трамваи в Солнечный микрорайон будут курсировать с шести утра до десяти вечера. Информация об этом появилась на сайте мэрии. Первый трамвай отправится с остановки «Солнечный» в 6:01, от «Метро Ботаническая» — в 6:40. Успеть на последний общественный транспорт можно будет в 22:29 и 21:58 соответственно. Долгожданный трамвай начнет возить горожан уже с 17 февраля. Новые пути протяженностью около 1,5 километра соединят остановку «Мусоргского» с остановкой на улице Чемпионов. Это позволит существенно улучшить транспортную связь Солнечного.