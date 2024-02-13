В мэрии Екатеринбурга выбрали дату запуска трамвая в Солнечный

Трамвай в Солнечный микрорайон Екатеринбурга запустят 17 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, ночь, трамвай
Дату запуска трамвая чиновники обсудили 13 февраля Фото:

Трамваи начнут курсировать в Солнечный микрорайон Екатеринбурга 17 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации, знакомый с итогами совещания по теме.

«До Солнечного продлят „девятый“ маршрут (сейчас идет от „Метро Ботаническая“ до „Керамической“ — прим. ред.)», — поделился собеседник. О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.

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Трамваи начнут курсировать в Солнечный микрорайон Екатеринбурга 17 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации, знакомый с итогами совещания по теме. «До Солнечного продлят „девятый“ маршрут (сейчас идет от „Метро Ботаническая“ до „Керамической“ — прим. ред.)», — поделился собеседник. О том, что движение запустят в ближайшее время, агентство сообщало 30 января. Строительство трамвайной ветки в Солнечный стартовало в 2022 году и проходит в два этапа. Протяженность первой ветки составит 1,7 км, а на втором этапе длина трамвайной линии составит уже 3,5 километра. Ветку продлят до улицы Нескучной (вблизи развязки с ЕКАД), на ней появятся еще пять остановок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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