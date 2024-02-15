Эколог назвал неочевидную опасность для здоровья при покупке новой мебели

Эколог Ястребцев заявил об опасности для здоровья из-за резкого запаха от мебели
© Служба новостей «URA.RU»
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При резком запахе от мебели нужно обратиться к поставщику для замены, сказал эколог Фото:

При покупке новой мебели стоит обратить внимание на ее запах. Если она пахнет слишком резко, то нужно обратиться к производителю, чтобы заменить товар. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков. В основном опасен формальдегид, но на него установлены жесткие нормы эмиссии (выделения из материалов, — прим URA.RU) — Е1, Е0», — сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Эколог подчеркнул, что запах от мебели — результат нарушения технологии при ее сушке или просто неправильный материал. При большой концентрации вредных веществ у человека может развиться аллергия, особенно, если речь идет о ребенке. По словам эксперта, при резком и интенсивном запахе от мебели следует обратиться к поставщику для замены товара.

Также Ястребцев порекомендовал поставить в квартире вентиляционное устройство. Такая мера послужит хорошей профилактикой от отравления, заключил он.

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При покупке новой мебели стоит обратить внимание на ее запах. Если она пахнет слишком резко, то нужно обратиться к производителю, чтобы заменить товар. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков. В основном опасен формальдегид, но на него установлены жесткие нормы эмиссии (выделения из материалов, — прим URA.RU) — Е1, Е0», — сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik. Эколог подчеркнул, что запах от мебели — результат нарушения технологии при ее сушке или просто неправильный материал. При большой концентрации вредных веществ у человека может развиться аллергия, особенно, если речь идет о ребенке. По словам эксперта, при резком и интенсивном запахе от мебели следует обратиться к поставщику для замены товара. Также Ястребцев порекомендовал поставить в квартире вентиляционное устройство. Такая мера послужит хорошей профилактикой от отравления, заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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