Эколог назвал неочевидную опасность для здоровья при покупке новой мебели

Эколог Ястребцев заявил об опасности для здоровья из-за резкого запаха от мебели

15 февраля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

При резком запахе от мебели нужно обратиться к поставщику для замены, сказал эколог Фото: Александр Мамаев © URA.RU При покупке новой мебели стоит обратить внимание на ее запах. Если она пахнет слишком резко, то нужно обратиться к производителю, чтобы заменить товар. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков. В основном опасен формальдегид, но на него установлены жесткие нормы эмиссии (выделения из материалов, — прим URA.RU) — Е1, Е0», — сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik . Эколог подчеркнул, что запах от мебели — результат нарушения технологии при ее сушке или просто неправильный материал. При большой концентрации вредных веществ у человека может развиться аллергия, особенно, если речь идет о ребенке. По словам эксперта, при резком и интенсивном запахе от мебели следует обратиться к поставщику для замены товара. Также Ястребцев порекомендовал поставить в квартире вентиляционное устройство. Такая мера послужит хорошей профилактикой от отравления, заключил он.

При покупке новой мебели стоит обратить внимание на ее запах. Если она пахнет слишком резко, то нужно обратиться к производителю, чтобы заменить товар. Об этом заявил эколог, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев. «Если мебель сильно пахнет, скорее всего, там полный набор: и аммиак, и формальдегид, и все, что может выделяться из красок и лаков. В основном опасен формальдегид, но на него установлены жесткие нормы эмиссии (выделения из материалов, — прим URA.RU) — Е1, Е0», — сказал Антон Ястребцев в эфире радио Sputnik. Эколог подчеркнул, что запах от мебели — результат нарушения технологии при ее сушке или просто неправильный материал. При большой концентрации вредных веществ у человека может развиться аллергия, особенно, если речь идет о ребенке. По словам эксперта, при резком и интенсивном запахе от мебели следует обратиться к поставщику для замены товара. Также Ястребцев порекомендовал поставить в квартире вентиляционное устройство. Такая мера послужит хорошей профилактикой от отравления, заключил он.